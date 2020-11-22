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Haberler Galeri Bu acının tarifi yok! 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi! İşte bir babanın en zor anları

Bu acının tarifi yok! 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi! İşte bir babanın en zor anları

Antalya'da kısıtlamaya dakikalar kala 18 yaşındaki genç, 7 katlı apartmanın çatısından koşarak aşağıya atladı. Alt geçitteki demir bariyerlere çarparak yola düşen genç olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı duyup gelen gencin babası, oğlunun cansız bedeni başında uzun süre gözyaşı döktü.

Giriş Tarihi: 22.11.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 09:32
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Bu acının tarifi yok! 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi! İşte bir babanın en zor anları

Olay, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi.

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Bu acının tarifi yok! 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi! İşte bir babanın en zor anları

Edinilen bilgiye göre, M.E.Ö. ile birlikte yaşadıkları 7 katlı apartmanın çatısına çıkan Mustafa Ş.Ö. (18), bir süre sonra 'çok üşüdüm' deyip kardeşini ceket getirmesi için eve gönderdi.

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Bu acının tarifi yok! 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi! İşte bir babanın en zor anları

M.Ş.Ö., ardından koşarak aşağıya atladı, alt geçit demir bariyerlerine çarparak yola düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri gencin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

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Bu acının tarifi yok! 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi! İşte bir babanın en zor anları

OĞLUNUN CENAZESİ BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, olayı duyup koşarak gelen M.Ş.Ö.'nün babası oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi.

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Bu acının tarifi yok! 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi! İşte bir babanın en zor anları

Polisler tarafından sakinleştirilen acılı baba, oğluna bakarak uzun süre gözyaşı döktü. Bölgede inceleme başlatan polis, hayatını kaybeden gencin kardeşini, ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.