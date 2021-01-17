Boyu su bardağı kadar! Bu tavukların yumurtası el yakıyor

"BU MERAK ÇOCUKLUKTAN GELEN BİR ŞEY"

Daha çok küçük cins tavukları yetiştirmeyi tercihe ettiğini aktaran Kamış, "Küçük ırk olsun diye Malezya cinsi tavukları tercih ettim. Bunların aslı Malezya'da geliyor. Bunların özelliği küçük ve dik olması. Başka değişik türlerde de tavuklar yetiştiriyorum. Japon-s tavuklarında da var iki tane. Bu merak çocukluktan gelen bir şey.