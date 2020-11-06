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Böyle tüketirseniz kansere neden oluyor! Uzman isim uyardı
Türkiye'de ve dünyada en yaygın ölüm nedeni olarak kanser gösteriliyor.
Sağlıklı beslenme ile kanser oluşumunun önlenebildiğini belirten Doç. Dr. Burak Mil, besinlerin pişirme tekniğinin önemine vurgu yaptı. Mil, "Biz besinleri pişirirken bazı hatalar yapıyor, yanlış işlemler uyguluyoruz. Bu da kanserojen maddelerin açığa çıkmasına neden oluyor" dedi.
Peki yemek pişirirken nelere dikkat etmeliyiz? Kanserde korunmanın yolları nelerdir? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 06.11.2020 22:02 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 22:06
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