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Böyle tüketirseniz kansere neden oluyor! Uzman isim uyardı

Türkiye'de ve dünyada en yaygın ölüm nedeni olarak kanser gösteriliyor.

Sağlıklı beslenme ile kanser oluşumunun önlenebildiğini belirten Doç. Dr. Burak Mil, besinlerin pişirme tekniğinin önemine vurgu yaptı. Mil, "Biz besinleri pişirirken bazı hatalar yapıyor, yanlış işlemler uyguluyoruz. Bu da kanserojen maddelerin açığa çıkmasına neden oluyor" dedi.

Peki yemek pişirirken nelere dikkat etmeliyiz? Kanserde korunmanın yolları nelerdir? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 06.11.2020 22:02 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 22:06
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Böyle tüketirseniz kansere neden oluyor! Uzman isim uyardı

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya çapında ortalama 18 milyon kişiye kanser tanısı konuyor ve 9 milyonu aşkın kişi kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Sağlık Bakanlığı verileri ise Türkiye'de her yıl ortalama 163 bin kişiye kanser tanısı konduğunu gösteriyor. Gün geçtikçe artış gösteren kanser için ise tedavi yöntemlerinin yanı sıra beslenmenin de önemine vurgu yapılıyor.

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Böyle tüketirseniz kansere neden oluyor! Uzman isim uyardı

Doç. Dr. Burak Mil, "Beslenmede yararlı gıdaların yanı sıra bu gıdaların nasıl hazırlandığı ve nasıl pişirildiği önemli bir husustur. Dolayısıyla biz aslında besinleri pişirirken bir takım hatalar yapıyoruz, bir takım yanlış işlemlerden geçiriyoruz. Pişen ürünün renginin koyulaşması akrilamid oluşumunu açığa çıkartıyor. Bu da vücutta ciddi bir kanserojen etki yaratıyor" diye konuştu.

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Böyle tüketirseniz kansere neden oluyor! Uzman isim uyardı

"YÜKSEK ISIDAN UZAK DURUN!"

Fırında çok yüksek ısıda pişirme, kuru pişirme veya yüksek ısıdaki yağda kızartma yöntemlerinin yanlış olduğuna dikkat çeken Burak Mil, "Bunda çok ciddi bir problem var. Çok pişen üründeki renk koyuluğu akrilamid oluşumunu açığa çıkartıyor. Dolayısıyla bu da vücutta ciddi bir kanserojen etki yaratıyor.

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Böyle tüketirseniz kansere neden oluyor! Uzman isim uyardı

Bunun için gıdaları pişirirken çok yüksek ısıda pişirmemek gerekiyor. Özellikle etleri pişirirken yüksek ısının olduğu kapalı fırınlarda fakat etin suyunu da kullanmak şeklinde yaparsak çoğunlukla zararlı etkilerin olmasını engelliyoruz. Besin değerinin de kaybolmamış olmasını sağlıyoruz" dedi.

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Böyle tüketirseniz kansere neden oluyor! Uzman isim uyardı

"UZUN SÜRE, DÜŞÜK ISIDA PİŞİRİN"

En çok dikkat edilmesi gereken grubun protein yüklü besinler; yani et, süt, yumurta ve deniz ürünleri aynı zamanda karbonhidrat yüklü yani börekler, hamur işleri ve ekmek olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Burak Mil, "Çok yüksek ısıya maruz kalındığında, proteinler de ve karbonhidrat grubunda hem akrilamid oluşumu hem de etlerin yüksek ısıya maruz kaldıklarında özellikle bizim kebaplarımızda nitrozamit ve nitrozamin etkilerinin olması ortaya çıkıyor. Yüksek ısıda kısa sürede yapmak yerine düşük ısıda daha uzun sürede pişirmek biraz daha sağlıklı olmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.