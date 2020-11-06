Böyle tüketirseniz kansere neden oluyor! Uzman isim uyardı

"UZUN SÜRE, DÜŞÜK ISIDA PİŞİRİN"

En çok dikkat edilmesi gereken grubun protein yüklü besinler; yani et, süt, yumurta ve deniz ürünleri aynı zamanda karbonhidrat yüklü yani börekler, hamur işleri ve ekmek olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Burak Mil, "Çok yüksek ısıya maruz kalındığında, proteinler de ve karbonhidrat grubunda hem akrilamid oluşumu hem de etlerin yüksek ısıya maruz kaldıklarında özellikle bizim kebaplarımızda nitrozamit ve nitrozamin etkilerinin olması ortaya çıkıyor. Yüksek ısıda kısa sürede yapmak yerine düşük ısıda daha uzun sürede pişirmek biraz daha sağlıklı olmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.