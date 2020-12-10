Bir yıldır hiçbir şey değişmedi! İstanbul'da engellilerin asansör çilesi

Beşyol Metrobüs durağının yakınında oturan Aygül Kuşçu ise alışverişe gitmek için metrobüs üst geçidini kullandığını ve market poşetleriyle merdivenlerden çıkmanın yorucu olduğunu ifade ederek, "Daha önce belediyeye başvuruda bulunduk ama bir değişiklik olmadı. Sadece engelliler değil bizler, yaşlılar da çok zorlanıyor. Bir an önce yapılsa çok iyi olur" dedi.