Bir fotoğraf uğruna canından oluyordu! Ormanda yürüyüşe çıkan adamın dehşet anları

Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza giren yeniliklerden birisi de selfie oldu. Dünya çapında milyonlarca kişi çektikleri birbirinden güzel selfieleri sosyal medyada paylaşmak için adeta birbiriyle yarıştı. Fakat zamanla bu çılgınlık mantık boyutlarını aştı ve takıntı hale geldi. Hatta bazıları öyle selfieler çekti ki adeta bir selfie için hayatlarını riske attılar.

Giriş Tarihi: 18.01.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 09:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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