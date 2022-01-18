18 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bir fotoğraf uğruna canından oluyordu! Ormanda yürüyüşe çıkan adamın dehşet anları

Bir fotoğraf uğruna canından oluyordu! Ormanda yürüyüşe çıkan adamın dehşet anları

Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza giren yeniliklerden birisi de selfie oldu. Dünya çapında milyonlarca kişi çektikleri birbirinden güzel selfieleri sosyal medyada paylaşmak için adeta birbiriyle yarıştı. Fakat zamanla bu çılgınlık mantık boyutlarını aştı ve takıntı hale geldi. Hatta bazıları öyle selfieler çekti ki adeta bir selfie için hayatlarını riske attılar.

Giriş Tarihi: 18.01.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 09:39
  • 1
  • 72
Bir fotoğraf uğruna canından oluyordu! Ormanda yürüyüşe çıkan adamın dehşet anları

Bu insanlar bir selfie uğruna hayatlarını riske attı. Kimi başarılı oldu ve çılgın selfielerini paylaşmayı başardı, kimi ise bir selfie uğruna hayatını kaybetti. İşte gelmiş geçmiş en tehlikeli selfieler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 72
Bir fotoğraf uğruna canından oluyordu! Ormanda yürüyüşe çıkan adamın dehşet anları

Korkusuz selfieler!

Günümüzde, artık her adımımızda selfie çeker olduk. Ancak işi öyle bir raddeye getirenler var ki en tehlikeli selfieleri çekmekte üstlerine yok...

  • 3
  • 72
Bir fotoğraf uğruna canından oluyordu! Ormanda yürüyüşe çıkan adamın dehşet anları

İşte o en tehlikeli selfie fotoğrafları...

  • 4
  • 72
Bir fotoğraf uğruna canından oluyordu! Ormanda yürüyüşe çıkan adamın dehşet anları
  • 5
  • 72
Bir fotoğraf uğruna canından oluyordu! Ormanda yürüyüşe çıkan adamın dehşet anları