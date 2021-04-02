Büyükşehir Belediyesi olarak 600'e yakın otizmli öğrenciye bu konuda destek olduklarına işaret eden Balık, "Gelecek günlerde bu tip konulara daha çok eğileceğiz. Başta otizm olmak üzere, tüm kısıtlı vatandaşlarımıza birebir ulaşmak için çaba sarf ediyoruz. Bugün de çocuklarımızın içinde bulunduğu durumu topluma daha iyi fark ettirebilmek için farkındalık günü nedeniyle parkımızda mavi balon uçuruyoruz. Onların toplumun içerisinden biri ve gerçeği olduğunu ve hepimizin kardeşi, çocuğu, arkadaşı olabileceğini buradan göstermek istiyoruz" dedi.



