Binlerce canlı türü yok olacak! İşte Amazon ormanlarını bekleyen büyük tehlike

ORMANLARIN HALİ HAZIRDA YÜZDE 40'I ÇAYIRA DÖNÜŞTÜ

İsveç merkezli Stockholm Resilience Center tarafından yapılam yeni araştırmaya göre Amazon'un bazı kısımları, değişen iklim nedeniyle eskisinden çok daha az yağmur alıyor. Araştımacılar, bu nedenle ormanın yaklaşık yüzde 40'ın savan olarak var olmaya devam edeceğini aktardı.