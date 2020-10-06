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06 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Binlerce canlı türü yok olacak! İşte Amazon ormanlarını bekleyen büyük tehlike Binlerce canlı türü yok olacak! İşte Amazon ormanlarını bekleyen büyük tehlike Dünyanın akciğerleri olarak anılan Amazon ormanlarını büyük bir tehlike bekliyor. İklim değişikliği ve çıkan yangınlar nedeniyle Amazonlar ormanlarının yüzde 40'ı kurak çayırlara dönüştü. Binlerce çeşit canlıya ev sahipliği yapan Amazon ormanlarının yok olma tehlikesi beraberinde canlı türünü de tehlikeye atacak. Giriş Tarihi: 06.10.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 14:40 Bilim insanları, iklim krizinin bir sonucu olarak Amazon'un büyük bir kısmının kapalı bir yağmur ormanı özelliğini kaybederek, açık bir savanaya dönüşme eğiliminde olduğunu açıkladı. Savana tropik yağmur ormanları ile kuru çöller arasındaki geçiş bölgesinde yer alan geniş çayırlara deniliyor ve kurak mevsimin uzun sürdüğü tropikal bölgelerde görülüyor. GALERİ DEVAM EDİYOR Amazon yağmur ormanları yıl başından beri devam eden yangınlarla mücade ediyor. Araştırmacılar, yağmur ormanlarının yağış ve nem seviyelerindeki değişikliklere karşı oldukça hassas olduğunu belirterek, yangınlar ve uzun süreli kuraklıkların ağaçların kaybedilmesine ve bölgenin savan benzeri otlak karışımına dönüşebileceğine neden olacağını bildirdi. Amazon'da, bu tür değişikliklerin mümkün olduğu biliniyordu, ancak son araştırmaya kadar bunun on yıllarca uzakta olduğu düşünülüyordu. ORMANLARIN HALİ HAZIRDA YÜZDE 40'I ÇAYIRA DÖNÜŞTÜ
İsveç merkezli Stockholm Resilience Center tarafından yapılam yeni araştırmaya göre Amazon'un bazı kısımları, değişen iklim nedeniyle eskisinden çok daha az yağmur alıyor. Araştımacılar, bu nedenle ormanın yaklaşık yüzde 40'ın savan olarak var olmaya devam edeceğini aktardı.
BİR KERE KAYBEDİLİNCE GERİ DÖNÜŞÜ OLDUKÇA ZOR
Bununla birlikte, bilim insanları yağmur ormanından savanaya bir kez başladıktan sonra sürecin tersine dönmesinin oldukça zor olduğu konusunda uyardı. Yağmur ormanları, savanadan çok daha fazla türe yaşam alanı sağlıyor ve atmosferden karbondioksiti emmede çok daha büyük bir rol oynuyor.
Araştırma ekibi, çalışma kapsamında küresel sıcaklıktaki artışı baz alarak, dünyanın tropikal bölgelerinde ormanların nerede bulunmasının beklenebileceğine dair bilgisayar simülasyonları oluşturdu ve olası orman örtüsünün minimum ve maksimum olduğu alanları inceledi.