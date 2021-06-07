BİM'den yaz kampanyası! 8 Haziran 2021 Salı BİM Aktüel ürünler kataloğuna indirim furyası! İşte güncel liste...

BİM'den yaz kampanyası sürprizi geldi. Havaların sıcaklaması sonrası tatil planı yapan vatandaşlar, güneş koruyucu kremden bronzlaştırıcı güneş yağına kadar birçok ürünü araştırmaya başladı. BİM marketler ise yaz kampanyası ile birçok ürünü müşterilerin beğenisine sunacak. 8 Haziran'da raflarda yerini alacak yeni indirim listesini sizler için sayfamızda bir araya getirdil. Haftanın BİM kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte BİM 8 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 07.06.2021 10:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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