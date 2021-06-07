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Haberler Galeri BİM'den yaz kampanyası! 8 Haziran 2021 Salı BİM Aktüel ürünler kataloğuna indirim furyası! İşte güncel liste...

BİM'den yaz kampanyası! 8 Haziran 2021 Salı BİM Aktüel ürünler kataloğuna indirim furyası! İşte güncel liste...

BİM'den yaz kampanyası sürprizi geldi. Havaların sıcaklaması sonrası tatil planı yapan vatandaşlar, güneş koruyucu kremden bronzlaştırıcı güneş yağına kadar birçok ürünü araştırmaya başladı. BİM marketler ise yaz kampanyası ile birçok ürünü müşterilerin beğenisine sunacak. 8 Haziran'da raflarda yerini alacak yeni indirim listesini sizler için sayfamızda bir araya getirdil. Haftanın BİM kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte BİM 8 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 07.06.2021 10:27
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BİM'den yaz kampanyası! 8 Haziran 2021 Salı BİM Aktüel ürünler kataloğuna indirim furyası! İşte güncel liste...

BİM 8 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı kampanyaları arasında sürpriz ürünler yer alıyor. Yaz mevsiminin başlaması ile birlikte güneş kremi gibi birçok ürünü indirimli olarak satışa sunacak BİM marketler, haftanın kampanyalarını yayımladığı 8 Haziran kataloğu ile duyurdu. BİM 8 Haziran aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik. İşte BİM salı indirimleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'den yaz kampanyası! 8 Haziran 2021 Salı BİM Aktüel ürünler kataloğuna indirim furyası! İşte güncel liste...

Güneş Koruyucu Çocuk Spreyi

• 200 ml
• 50 Faktör

Güneş Koruyucu Sprey

• 200 ml
• 30 Faktör

  • 3
  • 16
BİM'den yaz kampanyası! 8 Haziran 2021 Salı BİM Aktüel ürünler kataloğuna indirim furyası! İşte güncel liste...

Bronzlaştırıcı Yağ

• 200 ml

Havuç/ Kakao Yağı

• 200 ml

Güneş Koruyucu Yüz Kremi 50 Faktör

• 60 ml

  • 4
  • 16
BİM'den yaz kampanyası! 8 Haziran 2021 Salı BİM Aktüel ürünler kataloğuna indirim furyası! İşte güncel liste...

Güneş Koruyucu Krem

• 50 Faktör
• 150 ml

Güneş Koruyucu Çocuk Kremi

• 50 Faktör
• 150 ml

Tokalon Bronzlaştırıcı Güneş Yağı

• 200 ml

Güneş Jeli

• 30 Faktör
• 175 ml

  • 5
  • 16
BİM'den yaz kampanyası! 8 Haziran 2021 Salı BİM Aktüel ürünler kataloğuna indirim furyası! İşte güncel liste...

Nemlendirici Çocuk Güneş Kremi

• 50 Faktör
• 150 ml

Bronzlaştırıcı Güneş Yağı

• 200 ml

Güneş Kremi

• 50 Faktör
• 50 ml

Güneş Koruyucu Bebek Sütü

• 50 Faktör
• 100 ml