BİM'den uygun fiyatlı tablet sürprizi! BİM 16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sürpriz liste

BİM 16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM marketlerin cuma günü kampanyaları sürpriz ürünlerle dolu. Mikser mutfak şefi, çay makinesi, kahve fincanı seti, bitki çaı ve kahve demliği, kaşık terazi, 2'li porselen kupa, tekli mutfak aletleri metal gövde, borosilikat cezve, tablet gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor. İşte BİM 16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 15.10.2020 17:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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