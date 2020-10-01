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Haberler Galeri BİM'den ekim ayına özel sürpriz ürünler: 2 Ekim 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Kampanya listesi...

BİM'den ekim ayına özel sürpriz ürünler: 2 Ekim 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Kampanya listesi...

BİM 2 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerden ekim ayına özel satışa çıkarılacak sürpriz ürünler listesi duyuruldu. Yayımlanan katalog ile birlikte hangi ürünlerin olacağı yönünde sorular yanıt buldu. Peki, BİM'de bu hafta neler var? BİM market cuma kampanyaları neler? İşte BİM 2 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 01.10.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 16:59
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BİM'den ekim ayına özel sürpriz ürünler: 2 Ekim 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Kampanya listesi...

BİM 2 Ekim aktüel ürünler kataloğunda neler var? Heyecanla beklenen BİM kampanyaları belli oldu. Kadife ve ahşap askı, saplı faraşlı fırça, oyuncak çeşitleri, kadın panço, metal dikiş kutusu, elbise modelli kurulama bezi, 3'lü kutulu nakışlı peçete, modern avize pera, akım korumalı 3 USB girişli priz, katlanır masa, mermer desenli banyo seti, 8 bölmeli çift kapaklı dolap, terlik çeşitleri, saten hurç mega, yüz havlusu, lateks taban halı, 2'li visco banyo takımı gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. İşte BİM 2 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'den ekim ayına özel sürpriz ürünler: 2 Ekim 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Kampanya listesi...

Güral Porselen 57 Parça Yemek Takımı

• 12 adet servis tabağı
• 12 adet pasta tabağı
• 12 adet kase
• 12 adet çukur tabak
• 1 adet çorbalık
• 1 adet çorbalık kapağı
• 1 adet büyük kayık tabak
• 2 adet küçük kayık tabak
• 1 adet tuzluk
• 1 adet biberlik
• 1 adet kürdanlık
• 1 adet kürdanlık kapağı

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BİM'den ekim ayına özel sürpriz ürünler: 2 Ekim 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Kampanya listesi...

Hisar Optima
8 Parça Çelik Tencere Seti

• 304 kalite paslanmaz çelik
• Cam kapaklı

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BİM'den ekim ayına özel sürpriz ürünler: 2 Ekim 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Kampanya listesi...

Hisar Optima
Çelik Çaydanlık

• Üst demlik 1 L
• Alt suluk 2 L

  • 5
  • 29
BİM'den ekim ayına özel sürpriz ürünler: 2 Ekim 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Kampanya listesi...

Glass in Love
Çelik Standlı Cam Sunum Tepsisi

• Yüksek kalite paslanmaz çelik kapak
• Krom kaplama paslanmaz çelik stant