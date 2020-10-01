BİM'den ekim ayına özel sürpriz ürünler: 2 Ekim 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Kampanya listesi...

BİM 2 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerden ekim ayına özel satışa çıkarılacak sürpriz ürünler listesi duyuruldu. Yayımlanan katalog ile birlikte hangi ürünlerin olacağı yönünde sorular yanıt buldu. Peki, BİM'de bu hafta neler var? BİM market cuma kampanyaları neler? İşte BİM 2 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 01.10.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 16:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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