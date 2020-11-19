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Haberler Galeri BİM'de yarın neler indirimli olacak? 20 Kasım 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

BİM'de yarın neler indirimli olacak? 20 Kasım 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

BİM 20 Kasım aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bu hafta televizyon, elektrik süpürgesi, buharlı temizleme makinesi, çift taraflı büyük ısıtıcı, nostaljik radyo, tekli chester koltuk, lambader, çekmeceli yan sehpa, modern bench, modern pera avize gibi çeeşit çeşit ürünler yer alıyor. BİM cuma kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM 20 Kasım kampanyaları neler? İşte BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 19.11.2020 17:28 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 17:32
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BİM'de yarın neler indirimli olacak? 20 Kasım 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin cuma kampanyaları arasında sürpriz ürünler bulunuyor. Cuma günü itibarıyla raflarda yerini alacak indirimli ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'de yarın neler indirimli olacak? 20 Kasım 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

Dijitsu 55 inç UHD Uydu Alıcılı Smart TV

• 3840x2160 çözünürlük
• 1.07 milyar renk derinliği
• Geniş açılı uzaktan kumanda
• CI modül giriş yuvası
• DVB-T, DVB-T2 karasal yayınları alabilme
• DVB-C kablolu yayın yapabilme
• DVB-S/S2 dahili uydu alıcısı
• ARM Cortex-A53/1.5GHz/4 çekirdek
• RAM: 1.5 GB
• ROM: 8 GB
• 8W + 8W ses çıkış gücü
• Wifi: 2T2R • Android 9.0
• 3 HDMI, 2 USB girişi

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BİM'de yarın neler indirimli olacak? 20 Kasım 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

Fakir
Elektrik Süpürgesi Atria

• 1,5 L toz haznesi
• ~5 m güç kablosu

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BİM'de yarın neler indirimli olacak? 20 Kasım 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

Fakir
Buharlı Temizleme Makinesi

• Güçlü buhar püskürtme ile kapsamlı temizlik
• 250 ml kapasiteli su haznesi

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BİM'de yarın neler indirimli olacak? 20 Kasım 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

Kumtel
Çift Taraflı Büyük Isıtıcı

• 3 kademeli güç
• 3 adet quartz tüp