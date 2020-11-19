BİM'de yarın neler indirimli olacak? 20 Kasım 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

BİM 20 Kasım aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bu hafta televizyon, elektrik süpürgesi, buharlı temizleme makinesi, çift taraflı büyük ısıtıcı, nostaljik radyo, tekli chester koltuk, lambader, çekmeceli yan sehpa, modern bench, modern pera avize gibi çeeşit çeşit ürünler yer alıyor. BİM cuma kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM 20 Kasım kampanyaları neler? İşte BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 19.11.2020 17:28 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 17:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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