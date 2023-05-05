BİM’de neden iki kapıdan geçiyoruz? Zincir marketlerin 2 kapı detayında sır gibi saklanan sebep ortaya çıktı! Meğer...

BİM'E GİRERKEN NEDEN İKİ KAPIDAN GEÇİYORUZ?

Halkın büyük çoğunluğunun alışveriş için tercih ettiği marketlerden olan BİM'e girişte neden iki kapıdan geçilir?

Market alışverişlerinde sıklıkla tercih edilen BİM marketlerinde herkesin merakını uyandıran bir konu neden her şubesinde iki kapıdan geçilerek içeriye girildiği. Bu sorunun en doğru cevaplarını sizler için araştırdık.