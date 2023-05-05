HaberlerGaleriBİM'de neden iki kapıdan geçiyoruz? Zincir marketlerin 2 kapı detayında sır gibi saklanan sebep ortaya çıktı! Meğer...
BİM'de neden iki kapıdan geçiyoruz? Zincir marketlerin 2 kapı detayında sır gibi saklanan sebep ortaya çıktı! Meğer...
Bim'e girerken neden 2 kapıdan geçeriz sorusu milyonlarca kişinin aklında büyük bir soru işaretine neden oluyordu. Zincir marketlerin olmazsa olmazı 2 kapının sırrı çözüldü. Peki BİM'e girerken neden iki kapı var? Markete girerken neden 2 kapıdan geçiyoruz? İşte çok şaşıracağınız o sebep...