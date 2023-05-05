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Haberler Galeri BİM'de neden iki kapıdan geçiyoruz? Zincir marketlerin 2 kapı detayında sır gibi saklanan sebep ortaya çıktı! Meğer...

BİM'de neden iki kapıdan geçiyoruz? Zincir marketlerin 2 kapı detayında sır gibi saklanan sebep ortaya çıktı! Meğer...

Bim'e girerken neden 2 kapıdan geçeriz sorusu milyonlarca kişinin aklında büyük bir soru işaretine neden oluyordu. Zincir marketlerin olmazsa olmazı 2 kapının sırrı çözüldü. Peki BİM'e girerken neden iki kapı var? Markete girerken neden 2 kapıdan geçiyoruz? İşte çok şaşıracağınız o sebep...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 12:04
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BİM’de neden iki kapıdan geçiyoruz? Zincir marketlerin 2 kapı detayında sır gibi saklanan sebep ortaya çıktı! Meğer...

Bim'e girerken neden 2 kapıdan geçeriz sorusu milyonlarca kişinin aklında büyük bir soru işaretine neden oluyordu. Zincir marketlerin olmazsa olmazı 2 kapının sırrı çözüldü. Peki BİM'e girerken neden iki kapı var? Markete girerken neden 2 kapıdan geçiyoruz? İşte çok şaşıracağınız o sebep...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM’de neden iki kapıdan geçiyoruz? Zincir marketlerin 2 kapı detayında sır gibi saklanan sebep ortaya çıktı! Meğer...

BİM'E GİRERKEN NEDEN İKİ KAPIDAN GEÇİYORUZ?

Halkın büyük çoğunluğunun alışveriş için tercih ettiği marketlerden olan BİM'e girişte neden iki kapıdan geçilir?

Market alışverişlerinde sıklıkla tercih edilen BİM marketlerinde herkesin merakını uyandıran bir konu neden her şubesinde iki kapıdan geçilerek içeriye girildiği. Bu sorunun en doğru cevaplarını sizler için araştırdık.

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BİM’de neden iki kapıdan geçiyoruz? Zincir marketlerin 2 kapı detayında sır gibi saklanan sebep ortaya çıktı! Meğer...

Hava Sirkülasyonu Çift Kapı İle Sağlanıyor

Türkiye'den binlerce mağazası bulunan BİM'in çift kapılı olmasının nedenlerinden ilki olarak mağazalarda hava sirkülasyonunun sağlanması gösteriliyor. BİM mağazaların yaz aylarında soğuk havayı, kış aylarında ise sıcak havayı tutmaya yardımcı olan çift kapılı mekanizma, sıcaklığın ideal seviyelerde korunmasını sağlıyor.

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BİM’de neden iki kapıdan geçiyoruz? Zincir marketlerin 2 kapı detayında sır gibi saklanan sebep ortaya çıktı! Meğer...

BİM mağazalarında çift kapı olması hava sirkülasyonu sağlamasının yanı sıra güvenlik açısından da oldukça işlevsel bir kullanıma sahip. Hırsızlık olaylarına engel olma noktasında etkili olan çift kapı sayesinde hırsızlar, çaldıkları ürün ile beraber giriş kapısından çıkış yapamıyor.

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BİM’de neden iki kapıdan geçiyoruz? Zincir marketlerin 2 kapı detayında sır gibi saklanan sebep ortaya çıktı! Meğer...

Çıkış kapısında kasanın olması hırsızlık olaylarına karşı güvenlik sağlamakla beraber giriş kapısının çift olması da hırsızların giriş kapısından çıkış yapmasına engel oluyor.