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Haberler Galeri BİM'de gelecek hafta hangi ürünler indirimli olacak? 19 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu güncel fiyat listesi

BİM'de gelecek hafta hangi ürünler indirimli olacak? 19 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu güncel fiyat listesi

BİM 19 Ekim Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM marketlerin gelecek haftaki salı günü indirimleri temizlik ve kişisel bakım ürünlerinden oluşuyor. Onlarca ürünün yer aldığı BİM 19 Ekim kataloğunu sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Haftanın kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de gelecek hafta hangi ürünler inidirimli olacak? İşte BİM 19 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 16.10.2021 17:29 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 17:29
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BİM’de gelecek hafta hangi ürünler indirimli olacak? 19 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu güncel fiyat listesi

BİM'de gelecek hafta hangi ürünler indirimli olacak? BİM marketlerde salı günü neler var? 19 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu merakla bekleniyordu. BİM indirimlerini yakından takip eden vatandaşlar, internet üzerinde güncel kataloğu araştırmaya başladı. Peki, BİM'de salı günü indirimleri neler? İşte 19 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

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BİM’de gelecek hafta hangi ürünler indirimli olacak? 19 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu güncel fiyat listesi

Jenny & Willy Bebek Bezleri

• 100'lü Maxi 0,80 TL adet fiyatı
• 82'li Junior 0,98 TL adet fiyatı
• 70'li Large 1,15 TL adet fiyatı

Jenny & Willy Hoşgeldin Bebek Seti

• Bebek temizleme pamuğu 60'lı
• Bebek kulak çubuğu 60'lı

  • 3
  • 9
BİM’de gelecek hafta hangi ürünler indirimli olacak? 19 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu güncel fiyat listesi

Krem

• 450 ml

Sprey

• 750 ml

Sıvı Çamaşır Deterjanı

• Renkli
• Onaran Koruma

  • 4
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BİM’de gelecek hafta hangi ürünler indirimli olacak? 19 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu güncel fiyat listesi

Konsantre Yumuşatıcı

• 1500 ml

Duş Jeli

• 500 ml

Parfümlü Tuvalet Kağıdı

• 24'lü

  • 5
  • 9
BİM’de gelecek hafta hangi ürünler indirimli olacak? 19 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu güncel fiyat listesi

Oda ve Kumaş Kokusu

• 1000 ml

Sıvı Sabun

• 500 ml

Bulaşık Makinesi Tableti

• 90'lı

Sıvı Bulaşık Deterjanı

• 6x650 ml