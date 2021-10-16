BİM'de gelecek hafta hangi ürünler indirimli olacak? 19 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu güncel fiyat listesi

BİM 19 Ekim Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM marketlerin gelecek haftaki salı günü indirimleri temizlik ve kişisel bakım ürünlerinden oluşuyor. Onlarca ürünün yer aldığı BİM 19 Ekim kataloğunu sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Haftanın kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de gelecek hafta hangi ürünler inidirimli olacak? İşte BİM 19 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 16.10.2021 17:29 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 17:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL