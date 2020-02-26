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BİM aktüel katalog 28 Şubat Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu Meizu M6 telefon sürprizi!

28 Şubat BİM aktüel katalog yine dopdolu! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da birbirinden çeşitli ürünleri satışa çıkarıyor. Her Cuma günü indirimli aktüel ürünler satışa sunan BİM'de bu hafta birbirinden hesaplı ürünler satışta olacak. Meizu M6 cep telefonu, Philips buhar kazanlı ütü, HP Wi-Fi yazıcı gibi ürünler bu haftanın dikkat çeken ürünleri oldu. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? İşte, 28 Şubat BİM aktüel indirimli ürünler listesi…

Giriş Tarihi: 26.02.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 12:12
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BİM aktüel katalog 28 Şubat Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu Meizu M6 telefon sürprizi!

BİM aktüel ürünler kataloğu alışveriş sever vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 28 Şubat BİM aktüel katalog tüketicilere hesaplı ürünler sunuyor. Türkiye'nin birçok mahallesinde bulunan BİM marketleri, her Cuma satışa çıkardığı aktüel ürünlerle dikkat çekiyor. BİM aktüelde bu hafta; Meizu M6 cep telefonu, Philips buhar kazanlı ütü, HP Wi-Fi yazıcı ürünleri göze çarpıyor. İşte, haftanın dikkat çeken 28 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! (28 ŞUBAT CUMA)

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BİM aktüel katalog 28 Şubat Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu Meizu M6 telefon sürprizi!

M6 Cep Telefonu MEIZU

• 4.5 G

• Android işlemci; Android 7.0

• 5.7 inch HD + ekran

• 3 GB Ram

• 32 GB dahili hafıza

• 1.5 GHz 8 Çekirdek İşlemci

• 13 MP + 2 MP arka kamera

• 8 MP ön kamera

• Parmak izi okuyucu arka kapakta 3300 mAh batarya

• 128 GB'a kadar arttırılabilir hafıza

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BİM aktüel katalog 28 Şubat Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu Meizu M6 telefon sürprizi!

Buhar Kazanlı Ütü

• Çıkarılabilir su haznesi

• 100 g/dk sürekli buhar

• Ütüleme sırasında su dolumu yapılabilir

• Kireç temizleme zamanını ses ve ışık ile hatırlatan Smart Calc Clean sistemi

• Isınma süresi 2 dakika

• Seramik taban

• Dikey buhar püskürtme

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BİM aktüel katalog 28 Şubat Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu Meizu M6 telefon sürprizi!

HP Wi-Fi Yazıcı Deskjet 2633 All-In-One

• Baskı, tarama, kopyalama fonksiyonları

• Wi-Fi ile kablosuz bağlantı özelliği

• Otomatik büyütmeli fotokopi

• Uygun kağıt ile renkli baskılar için 4800x1200 px kadar baskı çözünürlüğü

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BİM aktüel katalog 28 Şubat Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu Meizu M6 telefon sürprizi!