BİM aktüel katalog 28 Şubat Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu Meizu M6 telefon sürprizi!

28 Şubat BİM aktüel katalog yine dopdolu! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da birbirinden çeşitli ürünleri satışa çıkarıyor. Her Cuma günü indirimli aktüel ürünler satışa sunan BİM'de bu hafta birbirinden hesaplı ürünler satışta olacak. Meizu M6 cep telefonu, Philips buhar kazanlı ütü, HP Wi-Fi yazıcı gibi ürünler bu haftanın dikkat çeken ürünleri oldu. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? İşte, 28 Şubat BİM aktüel indirimli ürünler listesi…