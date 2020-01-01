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BİM aktüel 3 Ocak kataloğu | BİM aktüel ürünler listesi (3 Ocak Cuma) – Haftanın ürünü Vestel Venüs…

BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Ocak Cuma günü için araştırılıyor. BİM aktüel katalog bu hafta yine dopdolu! BİM aktüel kataloğu alışveriş yapan kişiler tarafından araştırılıyor. Her hafta aktüel indirimli ürünleri Cuma günleri satışa çıkaran BİM marketleri, bu ürünleri aktüel katalog ile tanıtıyor. 3 Ocak BİM aktüel ürünler listesi de vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Haberimizden sizler için derlediğimiz BİM aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilir ve haftanın ürünlerini öğrenebilirsiniz. İşte, 3 Ocak BİM aktüel katalog…

Giriş Tarihi: 01.01.2020 20:56 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 20:57
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BİM aktüel 3 Ocak kataloğu | BİM aktüel ürünler listesi (3 Ocak Cuma) – Haftanın ürünü Vestel Venüs…

3 Ocak BİM aktüel katalog binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. BİM aktüel ürünler listesi 3 Ocak Cuma indirimli ürünler dikkat çekiyor. Haftanın ürünleri arasında BİM Vestel Venüs Go Cep Telefonu, Fakir Blender Set, Fanlı Isıtıcı gibi ürünler dikkat çekiyor. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan BİM marketleri her Cuma indirimli aktüel ürünler satışa çıkıyor. Bu tip fırsat ürünleri de vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 3 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler listesini sizler için derledik. Haberimizden haftanın aktüel ürünlerinin fiyat ve teknik özelliklerine ulaşabilirsiniz. İşte, BİM aktüel 3 Ocak kataloğu!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! (3 OCAK 2020 CUMA)

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BİM aktüel 3 Ocak kataloğu | BİM aktüel ürünler listesi (3 Ocak Cuma) – Haftanın ürünü Vestel Venüs…

Vestel Venüs Go Cep Telefonu

• 2 Yıl Türkiye Vestel Garantili

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BİM aktüel 3 Ocak kataloğu | BİM aktüel ürünler listesi (3 Ocak Cuma) – Haftanın ürünü Vestel Venüs…

Blender Set Rhapsody

• 2 kademeli ayarlanabilir hız fonksiyonu

• Paslanmaz çelik blender ve mikser

• Parçalayıcı ve doğrayıcı fonksiyonu

• 600 ml ölçü kabı

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BİM aktüel 3 Ocak kataloğu | BİM aktüel ürünler listesi (3 Ocak Cuma) – Haftanın ürünü Vestel Venüs…

Fanlı Isıtıcı

• Isıya dayanıklı plastik gövde

• 3 farklı güçte kullanım seçeneği

• Termik kesicili emniyet sistemi

• Sıcak/soğuk kullanım

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BİM aktüel 3 Ocak kataloğu | BİM aktüel ürünler listesi (3 Ocak Cuma) – Haftanın ürünü Vestel Venüs…

30 Led Işıldak

• 1200 mAh pil

• 30 SMD LED ile güçlü aydınlatma

• Çift kademeli ışık