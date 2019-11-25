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BİM aktüel 29 Kasım katalog! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Smart Drone sürprizi!

BİM aktüel 29 Kasım katalog yayınlandı. 29 Kasım Cuma günü BİM'de satışa çıkacak ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İndirimli fiyatları nedeniyle büyük ilgi gören BİM aktüel ürünleri yine çok çeşitli. BİM'de bu hafta buzdolabından blender setine, Türk kahvesi makinesinden, Smart Drone aletine kadar birçok farklı ürün bulunuyor. BİM aktüel ürünler 29 Kasım kataloğunu sizler için derledik. İşte, haftanın BİM aktüel ürünler listesi…

Giriş Tarihi: 25.11.2019 19:03 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 19:05
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BİM aktüel 29 Kasım katalog! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Smart Drone sürprizi!

29 Kasım BİM aktüel katalog bu hafta yine dopdolu. BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Kasım Cuma tarihi için yayınlandı. BİM'de bu hafta birbirinden farklı ürünler müşterisini bekliyor. Her Cuma günü BİM'de çeşitli teknolojik ürünler satışa çıkıyor. BİM aktüel ürünler 29 Kasım listesine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Bu haftaki ürünler listesinde Türk kahvesi makinesi, tost makinesi, buzdolabı, davul fırın, ütü masası gibi ürünlere ulaşabilirsiniz.

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BİM aktüel 29 Kasım katalog! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Smart Drone sürprizi!

29 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

Buzdolabı Keysmart Key 330 ST

• İki kapılı
• Dondurucu bölme 71 lt
• Soğutucu bölme 245 lt
• 1 adet sebzelik
• A sınıfına göre %20 daha az enerji harcar
• Brüt 330, Net 316
• Kapı Yönü Değiştirilebilme
• 10 iş günü içerisinde Türkiye'nin her noktasına ÜCRETSİZ eve teslimat ve montaj

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BİM aktüel 29 Kasım katalog! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Smart Drone sürprizi!

Blender Seti Rhapsody Fakir

• 1500 Watt
• Ergonomik tasarım
• 2 kademeli ayarlanabilir hız fonksiyonu
• Paslanmaz çelik blender
• Paslanmaz çelik mikser
• 600 ml kapasiteli ölçü kabı

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BİM aktüel 29 Kasım katalog! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Smart Drone sürprizi!

Türk Kahvesi Makinesi Keysmart

• Köpük algılama
• 4 fincan kapasitesi
• Işıklı ve sesli uyarı
• Taşma Önleme Teknolojisi

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BİM aktüel 29 Kasım katalog! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Smart Drone sürprizi!

Tost Makinesi Keysmart

• 6 dilim ekmek kapasitesi
• Termostat ışığı
• Çıkarılabilir ve yıkanabilir plakalar
• Yağ toplama haznesi (2 adet)
• Yanmaz, çizilme ve yapışma direnci yüksek granit görüntülü kaplama pişirme yüzeyi
• 180 derece açılabilme özelliği
• 3 Kademeli ısı ayarı