BİM aktüel 29 Kasım katalog! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Smart Drone sürprizi!

BİM aktüel 29 Kasım katalog yayınlandı. 29 Kasım Cuma günü BİM'de satışa çıkacak ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İndirimli fiyatları nedeniyle büyük ilgi gören BİM aktüel ürünleri yine çok çeşitli. BİM'de bu hafta buzdolabından blender setine, Türk kahvesi makinesinden, Smart Drone aletine kadar birçok farklı ürün bulunuyor. BİM aktüel ürünler 29 Kasım kataloğunu sizler için derledik. İşte, haftanın BİM aktüel ürünler listesi…