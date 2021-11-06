BİM 9 Kasım aktüel ürünler kataloğu: Gelecek hafta BİM marketlerde hangi ürünler olacak? Liste belli oldu

BİM marketlerin salı günü indirimleri belli oldu. 9 Kasım'da satışa çıkacak indirimli ürünler hakkında araştırmalarını sürdüren vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda bir araya getirdik. 2'li evcil hayvan ahşap mama kabı ve evcil hayvan minderinin ilk sırada yer aldığı katalogda, şampuan, yüz serumu, yüz maskesi, maskara+micellar makyaj temizleme suyu gibi çeşit çeşit ürünler satışa çıkıyor. İşte BİM 9 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 06.11.2021 17:08 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 17:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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