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Haberler Galeri BİM 9 Kasım aktüel ürünler kataloğu: Gelecek hafta BİM marketlerde hangi ürünler olacak? Liste belli oldu

BİM 9 Kasım aktüel ürünler kataloğu: Gelecek hafta BİM marketlerde hangi ürünler olacak? Liste belli oldu

BİM marketlerin salı günü indirimleri belli oldu. 9 Kasım'da satışa çıkacak indirimli ürünler hakkında araştırmalarını sürdüren vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda bir araya getirdik. 2'li evcil hayvan ahşap mama kabı ve evcil hayvan minderinin ilk sırada yer aldığı katalogda, şampuan, yüz serumu, yüz maskesi, maskara+micellar makyaj temizleme suyu gibi çeşit çeşit ürünler satışa çıkıyor. İşte BİM 9 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.11.2021 17:08 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 17:08
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BİM 9 Kasım aktüel ürünler kataloğu: Gelecek hafta BİM marketlerde hangi ürünler olacak? Liste belli oldu

BİM 9 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta salı günleri sürpriz ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan BİM marketler bu hafta bakım ürünlerine ağırlık verdi. BİM 9 Kasım Salı indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, hangi ürünler BİM'de satışa çıkacak? BİM salı indirimleri neler? İşte 9 Kasım 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 9 Kasım aktüel ürünler kataloğu: Gelecek hafta BİM marketlerde hangi ürünler olacak? Liste belli oldu

2'li Evcil Hayvan Ahşap Mama Kabı

Evcil Hayvan Minderi

  • 3
  • 12
BİM 9 Kasım aktüel ürünler kataloğu: Gelecek hafta BİM marketlerde hangi ürünler olacak? Liste belli oldu

Saç Bakım Şampuanı

• 450 ml

Saç Bakım Kremi

• 450 ml

Sıvı Saç Kremi

• 200 ml

  • 4
  • 12
BİM 9 Kasım aktüel ürünler kataloğu: Gelecek hafta BİM marketlerde hangi ürünler olacak? Liste belli oldu

Yüz Serumu

• 30 ml

Yüz Maskesi

Maskara+ Micellar Makyaj Temizleme Suyu

• 400 ml

  • 5
  • 12
BİM 9 Kasım aktüel ürünler kataloğu: Gelecek hafta BİM marketlerde hangi ürünler olacak? Liste belli oldu

Saç Bakım Maskesi

• 300 g

Organik Hindistan Cevizi Yağı

• 150 ml

Dudak Balmı

• Hindistan cevizi kokulu

Ekose Pijama Takımı

• Erkek
• M-L-XL beden