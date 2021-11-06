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BİM 9 Kasım aktüel ürünler kataloğu: Gelecek hafta BİM marketlerde hangi ürünler olacak? Liste belli oldu
BİM marketlerin salı günü indirimleri belli oldu. 9 Kasım'da satışa çıkacak indirimli ürünler hakkında araştırmalarını sürdüren vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda bir araya getirdik. 2'li evcil hayvan ahşap mama kabı ve evcil hayvan minderinin ilk sırada yer aldığı katalogda, şampuan, yüz serumu, yüz maskesi, maskara+micellar makyaj temizleme suyu gibi çeşit çeşit ürünler satışa çıkıyor. İşte BİM 9 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...