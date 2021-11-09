BİM 9 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta neler var? İndirimli ürünler listesi...

BİM 9 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin salı günü kampanyalarını merak eden vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda bir araya getirdik. Bu hafta birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı BİM kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM 9 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM salı günü indirimleri...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 09.11.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 09:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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