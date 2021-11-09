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Haberler Galeri BİM 9 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta neler var? İndirimli ürünler listesi...

BİM 9 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta neler var? İndirimli ürünler listesi...

BİM 9 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin salı günü kampanyalarını merak eden vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda bir araya getirdik. Bu hafta birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı BİM kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM 9 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM salı günü indirimleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.11.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 09:09
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BİM 9 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM’de bu hafta neler var? İndirimli ürünler listesi...

9 Kasım 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM salı günü kampanyaları başladı. BİM marketlerin bu haftaki indirimli ürünler listesinde kişisel bakım ürünleri ön plana çıkıyor. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM salı günü indirimlerinde evcil hayvan ürünleri de dikkat çekiyor. İşte BİM 9 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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BİM 9 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM’de bu hafta neler var? İndirimli ürünler listesi...

2'li Evcil Hayvan Ahşap Mama Kabı

Evcil Hayvan Minderi

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  • 12
BİM 9 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM’de bu hafta neler var? İndirimli ürünler listesi...

Saç Bakım Şampuanı

• 450 ml

Saç Bakım Kremi

• 450 ml

Sıvı Saç Kremi

• 200 ml

  • 4
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BİM 9 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM’de bu hafta neler var? İndirimli ürünler listesi...

Yüz Serumu

• 30 ml

Yüz Maskesi

Maskara+ Micellar Makyaj Temizleme Suyu

• 400 ml

  • 5
  • 12
BİM 9 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM’de bu hafta neler var? İndirimli ürünler listesi...

Saç Bakım Maskesi

• 300 g

Organik Hindistan Cevizi Yağı

• 150 ml

Dudak Balmı

• Hindistan cevizi kokulu

Ekose Pijama Takımı

• Erkek
• M-L-XL beden