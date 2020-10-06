BİM 6 Ekim aktüel ürünler listesinde neler var? Her hafta olduğu gibi bu hafta da sürpriz ürünleri satışa çıkaran BİM marketler, şarküteri ürünlerinden bakliyat ürünlerine, atıştırmalık ürünlerden bakım malzemelerine birçok çeşit kampanyaları müşterilerin beğenisine sundu. BİM marketlerin salı indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte BİM 6 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...