ANA SAYFA
BİM 6 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: Makyaj malzemeleri, bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte güncel liste
BİM 6 Ekim indirimleri raflarda yerini aldı. BİM marketlerin salı kampanyaları bu hafta yine sürpriz ürünlerle dolu. Kadınları yakından ilgilendiren ürünlerin bulunduğu katalogda makyaj malzemeleri, bakım ürünleri gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor. BİM salı kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? İşte BİM 6 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 06.10.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 09:35
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20