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Haberler Galeri BİM 6 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: Makyaj malzemeleri, bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte güncel liste

BİM 6 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: Makyaj malzemeleri, bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte güncel liste

BİM 6 Ekim indirimleri raflarda yerini aldı. BİM marketlerin salı kampanyaları bu hafta yine sürpriz ürünlerle dolu. Kadınları yakından ilgilendiren ürünlerin bulunduğu katalogda makyaj malzemeleri, bakım ürünleri gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor. BİM salı kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? İşte BİM 6 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 06.10.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 09:35
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BİM 6 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: Makyaj malzemeleri, bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte güncel liste

BİM 6 Ekim aktüel ürünler listesinde neler var? Her hafta olduğu gibi bu hafta da sürpriz ürünleri satışa çıkaran BİM marketler, şarküteri ürünlerinden bakliyat ürünlerine, atıştırmalık ürünlerden bakım malzemelerine birçok çeşit kampanyaları müşterilerin beğenisine sundu. BİM marketlerin salı indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte BİM 6 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 6 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: Makyaj malzemeleri, bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte güncel liste

Torku Geleneksel Tereyağı

• 1 kg

  • 3
  • 20
BİM 6 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: Makyaj malzemeleri, bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte güncel liste

Torku
Ayçiçek Yağı

• 5 L

  • 4
  • 20
BİM 6 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: Makyaj malzemeleri, bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte güncel liste

Torku
Dana Kangal Sucuk

• 500 g

  • 5
  • 20
BİM 6 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: Makyaj malzemeleri, bakım ürünleri dikkat çekiyor! İşte güncel liste

Torku
Ruşeymli Labne

• 200 g