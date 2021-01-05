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Haberler Galeri BİM 5 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte güncel liste...

BİM 5 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte güncel liste...

BİM'de bu hafta neler var? BİM 5 Ocak tarihli aktüel ürünler listesi satışa çıktı. Haftanın kampanyalı ürünler listesinde hangi ürünlerin olduğu merak ediliyor. Yayımlanan 5 Ocak kataloğu ile birlikte sürpriz ürünler belli oldu. Markete uğramadan önce sayfamızı inceleyerek kampanyalı ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte BİM 5 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 05.01.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 09:18
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BİM 5 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte güncel liste...

BİM 5 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? Ayçiçek yağı, geleneksel tereyağı, nostalji dana kangal sucuk, karides, somon, şipşak piliç kokteyl sosis, kakaolu protein süt, parfüm, sıvı el sabunu, erkek deodorant, duş jeli, maskara, fondoten süngeri, dudak koruyucu gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. İşte BİM 5 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu...

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BİM 5 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte güncel liste...

Kırlangıç Ayçiçek Yağı

• 4 Lt

  • 3
  • 18
BİM 5 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte güncel liste...

Torku
Geleneksel Tereyağı

• 1 kg

  • 4
  • 18
BİM 5 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte güncel liste...

Beşler
Nostalji Dana Kangal Sucuk

• 300 g

  • 5
  • 18
BİM 5 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte güncel liste...

Amasya Et
Dana Kavurma

• 250 g