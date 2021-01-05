BİM 5 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte güncel liste...

BİM'de bu hafta neler var? BİM 5 Ocak tarihli aktüel ürünler listesi satışa çıktı. Haftanın kampanyalı ürünler listesinde hangi ürünlerin olduğu merak ediliyor. Yayımlanan 5 Ocak kataloğu ile birlikte sürpriz ürünler belli oldu. Markete uğramadan önce sayfamızı inceleyerek kampanyalı ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte BİM 5 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 05.01.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 09:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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