BİM 30 Aralık 2020 Aktüel ürünler kataloğu: Hamur porsiyonlayıcı, kapaklı erzak kabı, meyve presi...

BİM 30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma günü kampanyaları çarşamba satışa çıkacak. Sürpriz ürünlerin yer aldığı 30 Aralık kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM çarşamba indirimleri...