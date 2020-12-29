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BİM 30 Aralık 2020 Aktüel ürünler kataloğu: Hamur porsiyonlayıcı, kapaklı erzak kabı, meyve presi...
BİM 30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Çarşamba günü satışa çıkacak aktüel ürünler listesinde birçok ürün bulunuyor. Mobilya ürünlerinden züccaciye ürünlerine, oyuncak çeşitlerinden tekstil ürünlerine çeşit çeşit ürün müşterilerin beğenisine sunuldu. BİM çarşamba indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM 30 Aralık aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 29.12.2020 17:32Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 17:35