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Haberler Galeri BİM 30 Aralık 2020 Aktüel ürünler kataloğu: Hamur porsiyonlayıcı, kapaklı erzak kabı, meyve presi...

BİM 30 Aralık 2020 Aktüel ürünler kataloğu: Hamur porsiyonlayıcı, kapaklı erzak kabı, meyve presi...

BİM 30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Çarşamba günü satışa çıkacak aktüel ürünler listesinde birçok ürün bulunuyor. Mobilya ürünlerinden züccaciye ürünlerine, oyuncak çeşitlerinden tekstil ürünlerine çeşit çeşit ürün müşterilerin beğenisine sunuldu. BİM çarşamba indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM 30 Aralık aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 17:35
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BİM 30 Aralık 2020 Aktüel ürünler kataloğu: Hamur porsiyonlayıcı, kapaklı erzak kabı, meyve presi...

BİM 30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma günü kampanyaları çarşamba satışa çıkacak. Sürpriz ürünlerin yer aldığı 30 Aralık kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM çarşamba indirimleri...

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BİM 30 Aralık 2020 Aktüel ürünler kataloğu: Hamur porsiyonlayıcı, kapaklı erzak kabı, meyve presi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (30 ARALIK 2020)

Miele Toz Torbalı Elektrikli Süpürge

• Classic C1 Junior Powerline
• 800 Watt yüksek çekiş gücü
• Çok amaçlı süpürge fırçası
• Çok hafif, sadece 5.8 kg
• 4,5 lt hacimli toz torbası
• 20 yıllık kullanım ömrü
• %99,9'a kadar toz filtrasyonu

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BİM 30 Aralık 2020 Aktüel ürünler kataloğu: Hamur porsiyonlayıcı, kapaklı erzak kabı, meyve presi...

Raf Örtüsü

• 45x100 cm

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BİM 30 Aralık 2020 Aktüel ürünler kataloğu: Hamur porsiyonlayıcı, kapaklı erzak kabı, meyve presi...

Hazneli Rende

6'lı Poşet Klipsi

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BİM 30 Aralık 2020 Aktüel ürünler kataloğu: Hamur porsiyonlayıcı, kapaklı erzak kabı, meyve presi...

Hamur Porsiyonlayıcı

• Ahşap Görünümlü