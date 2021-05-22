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Haberler Galeri BİM 24 Mayıs Pazartesi kampanyası açıklandı! BİM aktüel kataloğuna o ürünler damga vuracak! İşte güncel liste

BİM 24 Mayıs Pazartesi kampanyası açıklandı! BİM aktüel kataloğuna o ürünler damga vuracak! İşte güncel liste

BİM 24 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Gelecek hafta kampanyalarını merak eden vatandaşlar, pazartesi güün hangi ürünlerin indirimli olacağını araştırıyor. Teknoloji, elektronik ve züccaciye ürünlerinin dikkat çektiği 24 Mayıs BİM aktüel kataloğunu sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, BİM'de gelecek hafta neler indirimli olacak? BİM pazartesi kampanyaları neler? İşte 24 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 22.05.2021 17:26 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 17:26
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BİM 24 Mayıs Pazartesi kampanyası açıklandı! BİM aktüel kataloğuna o ürünler damga vuracak! İşte güncel liste

BİM'de pazartesi indirimleri neler? 24 Mayıs 2021 tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Gelecek hafta BİM'de hangi ürünlerin indirimli olacağı belli oldu. Sürpriz ürünlerin yer aldığı BİM pazartesi kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 24 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 24 Mayıs Pazartesi kampanyası açıklandı! BİM aktüel kataloğuna o ürünler damga vuracak! İşte güncel liste

Woger Elektrikli Scooter

• Motor gücü: 500 W
• Menzil: 65 km'ye kadar
• Dijital gösterge
• Net ağırlık: 45 kg
• Batarya Tipi: Lityum İyon Pil (Hafif ve Uzun Ömürlü) 48 Volt - 20 Amper
• Maksimum hız: 40 km
• Model yılı 2020
• A ve B tipi ehliyetler ile kullanıma uygundur
• Plaka için evraklar teslim edilecek olup, plaka çıkarma sorumluluğu müşterilerimize aittir
• Motorlu taşıt vergisi ve trafik sigortasından muaf

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BİM 24 Mayıs Pazartesi kampanyası açıklandı! BİM aktüel kataloğuna o ürünler damga vuracak! İşte güncel liste

Dijitsu 43 Inç Full Hd Uydu Alıcılı TV

• 178 derece geniş görüş açısı
• DVB-T ve DVB-t2 karasal yayınları alabilme

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BİM 24 Mayıs Pazartesi kampanyası açıklandı! BİM aktüel kataloğuna o ürünler damga vuracak! İşte güncel liste

40 Inç Full HD Smart TV

• 1920x1080 çözünürlük
• 16.7 milyon renk derinliği·

Alfa 10 TB Klavyeli Tablet

• İşlemci: MT8168
• Çözünürlük: 800x1280 px

26 Jant 21 Vites Bisiklet

• Çelik kadro
• İndex vites sistemi

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BİM 24 Mayıs Pazartesi kampanyası açıklandı! BİM aktüel kataloğuna o ürünler damga vuracak! İşte güncel liste

Çantalı Masa Sandalye Seti

• Farklı renk seçenekleri

Erkek Bakım Seti

• Şarj standı
• Berber tarağı

Silk-épil Epilatör Pratik epilasyon

• İçerik: Silk-épil 1 epilatör, koltukaltı ataçmanı, temizleme fırçası
• 2 0 cımbıza sahip