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BİM 24 Mayıs Pazartesi kampanyası açıklandı! BİM aktüel kataloğuna o ürünler damga vuracak! İşte güncel liste
BİM 24 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Gelecek hafta kampanyalarını merak eden vatandaşlar, pazartesi güün hangi ürünlerin indirimli olacağını araştırıyor. Teknoloji, elektronik ve züccaciye ürünlerinin dikkat çektiği 24 Mayıs BİM aktüel kataloğunu sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, BİM'de gelecek hafta neler indirimli olacak? BİM pazartesi kampanyaları neler? İşte 24 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 22.05.2021 17:26Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 17:26