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16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim insanlarını şaşırtan keşif: Tavuk boyutunda dinozor! 110 milyon önce yaşamış karşı cinsi cezbetmek için... Bilim insanlarını şaşırtan keşif: Tavuk boyutunda dinozor! 110 milyon önce yaşamış karşı cinsi cezbetmek için... Son dakika haberi... Bilim insanlarını şaşırtan bir keşif gerçekleşti. "Ubirajara jubatus" ismi verilen 110 milyon yıl önce yaşadığı belirlenen tavuk boyutunda dinozor türüne rastlandı. Karşı cinsi cezbetmek ya da düşmanlarını korkutmak için sahip olduğu özellikler şaşırttı. Giriş Tarihi: 16.12.2020 08:24 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 08:42
Independent'in haberinde, fosili iki taş levha arasından çıkarılan yeni türün, Portsmouth Üniversitesinde Profesör David Martill ve Robert Smyth ile Karlsruhe Doğa Tarihi Müzesi'nde görevli Profesör Dino Frey liderliğindeki uluslararası bir ekip tarafından keşfedildiği belirtildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR OMUZLARI ÜZERİNDEN... "Ubirajara jubatus" ismi verilen dinozorun, 110 milyon yıl önce yaşadığı ve hayattayken karşı cinsi cezbetmek ya da düşmanlarını korkutmak için boynundaki tüyler dahil gösterişli özelliklere sahip olduğu belirlendi. Dinozorun omuzları üzerinden yükselen sert şeritlerin kendine has olduğu sanılırken, her bir şeridin ortasında küçük keskin bir çıkıntının bulunduğu kaydedildi. "TÜR, ERKEK VE AYNI ZAMANDA GENÇ"
Profesör Martill, keşifle ilgili
"Türün erkek olduğunu kanıtlayamayız ancak dişi ve erkek kuşlar arasındaki farklılıklar dikkate alındığında tür büyük olasılıkla erkek ve aynı zamanda genç." değerlendirmesini yaptı. "Ubirajara jubatus"un, bilinen en küçük dinozorlardan "Compsognathus" ile yakın akraba olduğu da ifade edildi.
Keşfin ayrıntıları,
"Cretaceous Research" dergisinde yayımlandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde bir bir çiftçi sıra dışı bir keşfe imza attı.
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