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Bilim insanları küçük kızın çektiği fotoğrafa açıklık getiremedi! Büyük sır dünyayı kasıp kavuruyor

Bilim insanlarının araştırdığı küçük kızın çektiği fotoğraf dünya basınının da ilgi odağı oldu. Kimsenin akıl sır erdiremediği fotoğrafı inceleyen bilim insanları net bir açıklama yapmaktan kaçındı. Küçük kızın çektiği fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi görürken, bilim insanlarını bile şaşkına çevirdi. Peki nedir bu fotoğrafı ilginç kılan? Dünyayı hayrete düşüren bilim insanlarının açıklayamadığı fotoğraf olay oldu. İşte o fotoğraf ve birçok gizeme sahip olan kareler...

Giriş Tarihi: 13.10.2019 12:10 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 12:11
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Bilim insanları küçük kızın çektiği fotoğrafa açıklık getiremedi! Büyük sır dünyayı kasıp kavuruyor

Bilim insanlarının araştırdığı küçük kızın çektiği fotoğraf dünya basınının da ilgi odağı oldu. Kimsenin akıl sır erdiremediği fotoğrafı inceleyen bilim insanları net bir açıklama yapmaktan kaçındı. Küçük kızın çektiği fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi görürken, bilim insanlarını bile şaşkına çevirdi. Peki nedir bu fotoğrafı ilginç kılan? Dünyayı hayrete düşüren bilim insanlarının açıklayamadığı fotoğraf olay oldu. İşte o fotoğraf ve birçok gizeme sahip olan kareler...

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Bilim insanları küçük kızın çektiği fotoğrafa açıklık getiremedi! Büyük sır dünyayı kasıp kavuruyor

Dünyada insan aklının çözemediği, bilimin açıklayamadığı, insanları dehşete düşüren birçok doğaüstü olay oluyor.

İşte akıllarda soru işaretleri oluşturan o ilginç olaylar...

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Bilim insanları küçük kızın çektiği fotoğrafa açıklık getiremedi! Büyük sır dünyayı kasıp kavuruyor

Ünlü "Kiev Kozmonotu"

Bu heykelcik Avrupa'da bulunan " uzay adamı " özelliklerini gösteren tek buluntudur. Yaşı çok eskidir.

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Bilim insanları küçük kızın çektiği fotoğrafa açıklık getiremedi! Büyük sır dünyayı kasıp kavuruyor

Tarih öncesine ait küçük Japon heykelcikleri

Yakalarında civata taşıyan bu heykelcikler bir tür uzay başlığı ve elbisesi taşımaktadır. Hatta bunlardan biri çok büyük gözlük takmaktadır. Sanki güneş ışığından korunmak ister gibi.

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Bilim insanları küçük kızın çektiği fotoğrafa açıklık getiremedi! Büyük sır dünyayı kasıp kavuruyor

Filippo Lippi tarafından yapılan "La Madonna e san Giovannino" tablosu. (15. yüzyıl) Yukarıdaki koyu renkli ve ışık saçan cisim sanki haraket ediyor gibi. Çünkü seyredenler var. Tablodaki adam ve köpek. Ressamın tablosuna aksettirdiği bu cisim hiçbir inanç ve dinsel anlatımla alakalı görünmüyor. Roma döneminde olduğu gibi günümüzde de "UFO" fenomenleri aynı şekilde gözlemlenmektedir.