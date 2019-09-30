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Bilim insanları açıkladı! Bu kan grubuna sahip olan kanser riski taşıyor

Çağımızın en yaygın ve ölümcül hastalığı kanser... Kansere yakalanma oranı günden güne artarken tedavisi için yapılan araştırmalara da her geçen gün yenisi ekleniyor. İsveçli bilim insanları kan grubu ve kanser arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırmaya imzasını attı. Hangi kan grubunun kansere karşı daha dirençli olduğunu hangisinin kansere yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koyan araştırma aynı zamanda hangi kan grubunun hangi kanser türüne yakalanma olasılığının olduğu sonucuna da ulaştı. Peki hangi kan grubu kansere karşı daha dirençli? Hangi kan grubunun kansere yakalanma olasılığı daha yüksek? Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli? İşte merak edilen o soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 30.09.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 10:56
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Bilim insanları açıkladı! Bu kan grubuna sahip olan kanser riski taşıyor

İsveç'in Karolinska Enstitüsü'nden bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucunda, kişinin kan grubu ile kanser geliştirme olasılığı arasında bağlantı olduğu belirlendi.

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Bilim insanları açıkladı! Bu kan grubuna sahip olan kanser riski taşıyor

A KAN GRUBUNUN MİDE KANSERİNE YAKALANMA RİSKİ DAHA FAZLA

Araştırma kapsamında 35 yıl boyunca muayene edilen bir milyondan fazla insanın verileri değerlendirildi.

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Bilim insanları açıkladı! Bu kan grubuna sahip olan kanser riski taşıyor

Araştırmacılar, A kan grubuna sahip kişilerin mide kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğunu tespit etti.

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Bilim insanları açıkladı! Bu kan grubuna sahip olan kanser riski taşıyor

B VE AB OLANLARIN PANKREAS KANSERİ OLMA RİSKİ DAHA YÜKSEK

Kan grubu B ve AB olanların ise pankreas kanseri olma ihtimalinin daha yüksek olduğu sonucuna varıldı.

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Bilim insanları açıkladı! Bu kan grubuna sahip olan kanser riski taşıyor

EN DİRENÇLİ KAN GRUBU SIFIR

Çalışma, 0 (sıfır) kan gurubuna sahip bireylerin kansere karşı daha korunaklı olduğunu ortaya koydu.