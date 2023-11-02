02 Kasım 2023, Perşembe
Bilim insanları açıkladı! Beyni gençleştiren 10 gıda! 50'li yaşlarınızdaysanız...
Bilim insanları araştırdı! Bu gıdalar unutkanlığı tamamen yok ediyor! Günümüzde bilişsel gerileme, yaşlanma sürecinin kaçınılmaz bir parçası olarak görülmemektedir. Beyin sağlığını korumanın önemli bir yolu, doğru beslenme alışkanlıklarıdır. Peki, beyin sağlığı için neler tüketmeliyiz? İşte 50 yaşından sonra beyne iyi gelen mucizevi 10 besin!
Giriş Tarihi: 02.11.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 11:36
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