Bilim insanları açıkladı! Beyni gençleştiren 10 gıda! 50’li yaşlarınızdaysanız...

Lauren Manaker, "Yaşlandıkça beyin sağlığımızın azalmaya başlaması doğal bir süreçtir, bu nedenle beyin sağlığını 50 yaşın ötesinde korumak genel refah ve uzun ömür için çok önemlidir. Düzenli fiziksel egzersiz yapmak, besin açısından zengin bir diyet benimsemek ve zihinsel olarak canlandırıcı faaliyetlere katılmak etkili stratejilerdir." diyor.