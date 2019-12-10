Bilim insanları 1943 yılında Macaristan'da olanları açıklayamadı

Bilim insanlarının incelediği birçok fotoğrafın mazisi ortaya çıkmış olsa da, bir o kadarı da cevapsız kaldı. Tarihte çekilen bazı fotoğraf dünya basınını ayağa kaldırdı. Özellikle 1943 yılında Macaristan'da çekilen bir fotoğrafı gerçekliğini bilim insanları araştırdı. Yapılan araştırma sonucunda net bir kanıya varılamadı. Genç kadının fotoğraflarını araştıran bilim insanları, merakla bekleyenleri adeta hayal kırıklığına uğrattı. Bilim insanlarının açıklık getiremediği genç kadının fotoğrafı yıllarca basının malzemesi oldu. Geçtiğimiz günlerde yabancı bir internet sitesi söz konusu fotoğrafı yeniden ortaya çıkardı. Bilim insanlarının açıklık getiremediği o fotoğraflar.