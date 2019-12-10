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Bilim insanları 1943 yılında Macaristan'da olanları açıklayamadı

Bilim insanlarının incelediği birçok fotoğrafın mazisi ortaya çıkmış olsa da, bir o kadarı da cevapsız kaldı. Tarihte çekilen bazı fotoğraf dünya basınını ayağa kaldırdı. Özellikle 1943 yılında Macaristan'da çekilen bir fotoğrafı gerçekliğini bilim insanları araştırdı. Yapılan araştırma sonucunda net bir kanıya varılamadı. Genç kadının fotoğraflarını araştıran bilim insanları, merakla bekleyenleri adeta hayal kırıklığına uğrattı. Bilim insanlarının açıklık getiremediği genç kadının fotoğrafı yıllarca basının malzemesi oldu. Geçtiğimiz günlerde yabancı bir internet sitesi söz konusu fotoğrafı yeniden ortaya çıkardı. Bilim insanlarının açıklık getiremediği o fotoğraflar.

Giriş Tarihi: 10.12.2019 17:16
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Bilim insanları 1943 yılında Macaristan'da olanları açıklayamadı

Bilim insanları 1943 yılında Macaristan'da çekilen genç kadının fotoğrafı üzerinde inceleme yaptı. Dünya basınının yakından takip ettiği genç kadının fotoğrafı hakkında bilim insanları net bir değerlendirme yapamadı. İşte fotoğraflarda ortaya çıkan doğa üstü canlılar ve hayalet oldukları iddia edilen görüntüler ve niceleri...

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Bilim insanları 1943 yılında Macaristan'da olanları açıklayamadı

YÜZÜ OLMAYAN KIZ

Paranormal360 sitesinde Macaristan'dan Szigeti Gyöngyi'ye ait ilginç bir fotoğraf paylaşıldı. Szigeti Gyöngyi'nin annesine ait olan bu fotoğraf, 1943 yılında babası tarafından çekilmiş. İlk bakışta kare normal görünüyor. Ancak Szigeti Gyöngyi'nin annesinin arkasında yüzü ve kolları olmayan genç bir kız var.

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Bilim insanları 1943 yılında Macaristan'da olanları açıklayamadı

DAVETSİZ KONUK

1972 yılında nikah salonuna gelen bir grubun fotoğrafı, profesyonel bir fotoğrafçı tarafından çekiliyor. Fotoğraf yine en başta oldukça masum görünüyor, ancak detaylı bakınca erkek konuğun arkasında birinin saklandığı görülüyor.

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Bilim insanları 1943 yılında Macaristan'da olanları açıklayamadı

Fotoğrafçı, fotoğraf çekildikten sonra konukların arkasında kimsenin olmadığını iddia ediyor.

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Bilim insanları 1943 yılında Macaristan'da olanları açıklayamadı

DANS EDEN AYI

Sandra McLachlan'a ait olan bu fotoğraf, aslında McLachlan'a bir aile dostu tarafından verilmiş. İki kadın arasında yer alan adam, 1950'lerde Ontario, Kanada'da bir huzurevine kalmaya başlamış. Kız kardeşleri de adamı ziyarete gelmiş. Fotoğrafta soldaki kadının hemen yanında bir ayı figürü yer alıyor. Huzurevindeki yaşlı adam bir dönem, Vikingler, hayvanlar ve başka şeyler gördüğünü iddia etmiş ve hastaneye kaldırılıp, tedavi edilmiş.