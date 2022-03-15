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Beyoğlu’ndaki silahlı kartopu kavgasının ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu'da 6 vatandaşın yaralandığı silahlı kartopu kavgasının ayrıntıları ortaya çıktı. Zanlı 3 kardeş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadelerinde asıl mağdurun kendileri olduğunu iddia etti. Başına sıkıştırılmış kartopu atıldığını dile getiren Furkan Becerikli, kendisine alaycı bir şekilde gülen gruba "Şaka mı yaptığınızı sanıyorsunuz, böyle şaka olur mu" dediğini, çıkan kavga sonucunda hastanelik olduğunu belirtti. Ağabey Ekrem Becerikli de kendilerine saldıran grubu korkutmak için ateş ettiğini savundu. Becerikli kardeşlerin avukatı, kartopunun içine taş konulduğunu iddia etti.

Sabah
Giriş Tarihi: 15.03.2022 15:38 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022 15:38
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Beyoğlu’ndaki silahlı kartopu kavgasının ayrıntıları ortaya çıktı

Tophane'de yaşanan kavgada, ateş edilen mermilerin Glock marka silahtan çıktığı ortaya çıkmıştı. Silahı kullanan Ekrem Becerikli tutuklanırken, abisi Mehmet ve kardeşi Furkan Becerikli adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı.

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Beyoğlu’ndaki silahlı kartopu kavgasının ayrıntıları ortaya çıktı

Tutuklanan Ekrem Becerikli ifadesinde, abisi Mehmet ve kardeşi Furkan ile birlikte Galata Köprüsünün altında kafe-restoran işlettiklerini belirterek, "12 Mart günü yoğun kar yağışı nedeniyle müşteri olmadığından dükkanı 21.00 sıralarında kapattık. Kardeşim Furkan bizden önce çıktı, eve gidiyordu. Üçümüz birlikte kalıyoruz. Biz de Furkan'dan 10 dakika sonra, abim Mehmet ile eve gitmek üzere yola çıktık. Tophane Parkı civarına geldiğimizde yolda bir kalabalık gördük. Bağırış çağırış vardı. Yaklaştığımızda kardeşim Furkan'ı dayak yemiş halde gördüm. 'Ne oluyor' diye sordum, bizi de terslediler. Tartışmaya başladık" dedi.

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Beyoğlu’ndaki silahlı kartopu kavgasının ayrıntıları ortaya çıktı

"KİMSEYİ HEDEF ALMADIM KORKSUNLAR DİYE ATEŞ ETTİM"

Kalabalıktan birkaç kişinin kendisine yumruk ve sopalarla vurduğunu öne süren Ekrem Becerikli, "Civardan birçok kişi çıkarak biriktiler, 30-40 kişi oldular. Tekrar benim üzerime hücum edince belimde bulunan, bana ait ruhsatsız Glock marka tabancamı çıkarıp, ellerinden kurtulmak için yere doğru 6-7 el ateş ettim. Kimseyi hedef almadım, korksunlar diye yere doğru ateş ettim. Çok kalabalık oldukları için kalabalıkta bulunanlara isabet etmiş" ifadelerini kullandı

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Beyoğlu’ndaki silahlı kartopu kavgasının ayrıntıları ortaya çıktı

"TEKME TOKAT VE SOPALARLA BENİ LİNÇ ETTİLER"

Tabancayı ateşledikten sonra yaşanan şaşkınlıktan faydalanıp kaçtığını belirten Ekrem Becerikli, "Galata Köprüsünün altında bir yere silahımı sakladım. Kardeşim Furkan'ı yanımda göremeyince linç edildiğini düşünerek tekrar olay yerine döndüm. Olay yerinde önceki kalabalıktan 3-4 kişi tekrar yanıma geldi, beni tuttu. Bir anda yine 10-15 kişi oldular, tekme tokat ve sopalarla beni linç ettiler. Bilincim kapanmış, polisler müdahale edip beni almışlar, hastaneye kaldırılmışım. Kaburgalarımda kırık, birçok yerimde yaralanma var" diye konuştu.

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Beyoğlu’ndaki silahlı kartopu kavgasının ayrıntıları ortaya çıktı

"SİLAHI HER ZAMAN BELİMDE TAŞIRIM"

İfadeyi alan Cumhuriyet savcısı, şüpheli Ekrem Becerikli'nin yüzünde ve gözünde yoğun şişlik, kızarıklık, morarma ve kan görüldüğünü tutanakta belirtti.

Karşı tarafta da silah olduğunu öne süren Ekrem Becerikli, ayrıca kendisini şu ifadelerle savundu: "Olay sonrası silahı attığım yeri polislere söyledim. Kardeşlerim polislerle birlikte giderek, silahı bulup teslim etmişler. Olayın olduğu yer evimin yolu üstünde. Grupla tesadüfen karşılaştım. Silahı zaten her zaman belimde taşırım. Çünkü iş yaptığımız ve ikamet ettiğimiz yer güvenlik açısından sıkıntılı bir yer. Ben de şikayetçiyim. Suçlamayı anlattığım şekilde kabul ediyorum."