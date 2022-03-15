Beyoğlu’ndaki silahlı kartopu kavgasının ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu'da 6 vatandaşın yaralandığı silahlı kartopu kavgasının ayrıntıları ortaya çıktı. Zanlı 3 kardeş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadelerinde asıl mağdurun kendileri olduğunu iddia etti. Başına sıkıştırılmış kartopu atıldığını dile getiren Furkan Becerikli, kendisine alaycı bir şekilde gülen gruba "Şaka mı yaptığınızı sanıyorsunuz, böyle şaka olur mu" dediğini, çıkan kavga sonucunda hastanelik olduğunu belirtti. Ağabey Ekrem Becerikli de kendilerine saldıran grubu korkutmak için ateş ettiğini savundu. Becerikli kardeşlerin avukatı, kartopunun içine taş konulduğunu iddia etti.