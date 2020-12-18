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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Beyin yakan dikkat testi sosyal medyayı salladı! Hareket ettiklerini görüyorsanız... Beyin yakan dikkat testi sosyal medyayı salladı! Hareket ettiklerini görüyorsanız...
Sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflar herkes tarafından farklı şekilde görülebiliyor. Aşağıda yer alan fotoğraflar da sizi yanıltabilir. Peki siz fotoğraftaki çubuklara baktığınız zaman ne görüyorsunuz? İşte sosyal medyada da çok konuşulan o illüzyonlar...
Giriş Tarihi: 18.12.2020 06:43 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 06:45
Aşağıdaki optik illüzyonlar beyninizle adeta alay edecek. İşte sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler garip optik illüzyonları...
Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Cevabınız 12 ise hesabınız doğru.Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.
Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.
Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.
Bu resimdeki yılanlar aslında hareketsiz.