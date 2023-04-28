HaberlerGaleriBeyaz saça, dökülmeye birebir! İbni-i Sina reçeteyi verdi! Asırlar öncesinden 6 şifa önerisi! 40 gün boyunca aç karnına yerseniz...
Beyaz saça, dökülmeye birebir! İbni-i Sina reçeteyi verdi! Asırlar öncesinden 6 şifa önerisi! 40 gün boyunca aç karnına yerseniz...
Artık sadece yaşla ilgili bir problem olmaktan çıkan beyaz saç ve dökülme sorunu 7'den 70'e herkesi yakından ilgilendiriyor. Beyaz saçlarını boyayla kimyasal ve doğasından ayırarak çözüme kavuşturmak istemeyenler için Müslüman coğrafyanın en önemli bilim insanlarından İbn-i Sina şifa reçetesini yazdı. İşte 40 gün boyunca aç karnına yerseniz...