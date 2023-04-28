Beyaz saça, dökülmeye birebir! İbni-i Sina reçeteyi verdi! Asırlar öncesinden 6 şifa önerisi! 40 gün boyunca aç karnına yerseniz...

Beyaz saça ne iyi gelir sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Modern dünyanın sorunlarından olan beyaz saç ve dökülme özellikle kadınların gündeminde yoğun bir şekilde yer alıyor. Kimyasallar ile saçlarının doğal dengesini bozmak istemeyenler doğal çözümleri araştırıyor. Tıp biliminin en büyük bilim insanlarından biri olan İbn-i Sina asırlar öncesinden beyaz saça 6 şifa reçetesini yazdı. İşte detayları...