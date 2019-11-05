05 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Beşiktaş su kesintisi 5 Kasım! Beşiktaş sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

Beşiktaş'ta su kesintisi başladı. İSKİ'nin Üsküdar - Çamlıca Terfi Merkezi'nde başlattığı onarım çalışması nedeniyle 9 ilçeye su verilemiyor. Bazı ilçelerde kesintinin uzunluğu 20 saati bulacak. Bazı ilçelerde ise 10 saat su kesintisi yaşanacak. Hayatın akışını olumsuz etkileyecek su kesintisi öncesi vatandaşlar tedbirini aldı. Yine de kesintinin saati ve çalışma süresi tepki çekti. 9 ilçe arasında yer alacak olan Beşiktaş'ta ikamet eden vatandaşlar hangi mahallelerde kesintinin ne kadar süreceğini merak ediyor. Peki, Beşiktaş sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 05.11.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 11:03
  • 1
  • 14
Beşiktaş su kesintisi 5 Kasım! Beşiktaş sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

İstanbul'da su kesintisi başladı. İSKİ tarafından Üsküdar Çamlıca Terfi Merkezi'nde yapılan çalışma nedeniyle 20 saat boyunca 9 ilçeye su verilemeyecek. İlçeler arasında Beşiktaş, Kadıköy, Ümraniye, Fatih, Beyoğlu, Üsküdar gibi nüfus yükünün yüksek olduğu yerler de bulunuyor. Vatandaşlar ikamet bölgelerinde suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, Beşiktaş sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

  • 2
  • 14
Beşiktaş su kesintisi 5 Kasım! Beşiktaş sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ BAŞLADI

İstanbul'da su kesintisinin başlayacağı saat İSKİ tarafından 11.00 olarak duyurulmuştu. Kesinti 10.30 civarında başladı. Çalışma kapsamında 9 ilçeye su verilemiyor.

  • 3
  • 14
Beşiktaş su kesintisi 5 Kasım! Beşiktaş sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

İstanbul'da 9 ilçede su kesintisi yapılacak. Su kesintisi yapılacak ilçelerin listesi merakla araştırılıyor. İşte İSKİ'den duyurulan o liste...

  • 4
  • 14
Beşiktaş su kesintisi 5 Kasım! Beşiktaş sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

Fatih

Cankurtaran, Sultan Ahmet, Binbirdirek, K.Ayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemallettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, KocaMustafapaşa, Sümbül Efendi, Yedikule, Silivri kapı, Karagümrük, Topkapı, Hocapaşa, Hobyar, Sururi, Molla Fenari, Alemdar, Beyazıt, Taya Hatun, Mercan, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Balat ve Ayvansaray 10 saat

  • 5
  • 14
Beşiktaş su kesintisi 5 Kasım! Beşiktaş sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

Zeytinburnu

Beştelsiz, Çırpıcı, Gökalp, Kazlıçeşme, Maltepe, Merkez Efendi, NuriPaşa, Seyit Nizam, Sümer, Telsiz, Veliefendi, Yenidoğan ve Yeşiltepe 10 saat