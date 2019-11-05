Beşiktaş su kesintisi 5 Kasım! Beşiktaş sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

Beşiktaş'ta su kesintisi başladı. İSKİ'nin Üsküdar - Çamlıca Terfi Merkezi'nde başlattığı onarım çalışması nedeniyle 9 ilçeye su verilemiyor. Bazı ilçelerde kesintinin uzunluğu 20 saati bulacak. Bazı ilçelerde ise 10 saat su kesintisi yaşanacak. Hayatın akışını olumsuz etkileyecek su kesintisi öncesi vatandaşlar tedbirini aldı. Yine de kesintinin saati ve çalışma süresi tepki çekti. 9 ilçe arasında yer alacak olan Beşiktaş'ta ikamet eden vatandaşlar hangi mahallelerde kesintinin ne kadar süreceğini merak ediyor. Peki, Beşiktaş sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 05.11.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 11:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





