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Bereli kedi sosyal medyada fenomen oldu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yüzleri gülümseten bir olay yaşandı. Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Hidayet Sevinç, beresini üşümesin diye sokak kedisinin başına taktı. Kedinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Sevinç, sosyal medyada fenomen oldu. Fotoğraf kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı, binlerce beğeni aldı.
Giriş Tarihi: 17.12.2019 13:48 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 13:52
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