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Haberler Galeri Berat Kandili bugün mü, yarın mı? 2022 Berat gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek?

Berat Kandili bugün mü, yarın mı? 2022 Berat gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek?

Berat Kandili bugün mü, yarın mı? Mübaek Berat gecesi heyecanla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Berat Kandili tarihi duyuruldu. Sosyal medyada Berat Kandili ile ilgili paylaşımların artmasının ardından vatandaşlar bu mübarek gecenin hangi tarihte idrak edileceğini araştırmaya başladı. Peki, Berat Kandili bugün mü, yarın mı? 2022 Berat gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2022 12:58
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Berat Kandili bugün mü, yarın mı? 2022 Berat gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek?

Berat Kandili bugün mü, yarın mı? Mübarek kandil günlerinde insanlar birbirleri ile kandilleşir, birbirlerinin hatırlarını sorar, birbirlerini ziyaret eder ve hayatının bir muhasebesini yapar. Mübarek Berat Kandili'ni ibadetler içerisinde geçirmek isteyen vatandaşlar, bu mübarek gecenin tarihini araştırmaya başladı. Peki, Berat Kandili bugün mü, yarın mı? 2022 Berat gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Berat Kandili bugün mü, yarın mı? 2022 Berat gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek?

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

2022 Berat Kandili, 16 Mart Perşembe günü dualarla ihya edilecek.

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Berat Kandili bugün mü, yarın mı? 2022 Berat gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek?

BERAT GECESİ NE OLDU?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

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Berat Kandili bugün mü, yarın mı? 2022 Berat gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek?

Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;

-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.
-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.
-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.
-Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâya arz olunur.

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Berat Kandili bugün mü, yarın mı? 2022 Berat gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek?

BERAT KANDİLİ'NİN FAZİLETİ VE ÖNEMİ

Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir.