Berat Kandili bugün mü, yarın mı? 2022 Berat gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek?

Berat Kandili bugün mü, yarın mı? Mübaek Berat gecesi heyecanla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Berat Kandili tarihi duyuruldu. Sosyal medyada Berat Kandili ile ilgili paylaşımların artmasının ardından vatandaşlar bu mübarek gecenin hangi tarihte idrak edileceğini araştırmaya başladı. Peki, Berat Kandili bugün mü, yarın mı? 2022 Berat gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek? İşte cevaplar...