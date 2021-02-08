Belgesel gibi olay: Çürümüş ağaç kovuğundan çıkanlar şaşkına çevirdi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşayan Şerif Sarı, çürüdüğü için devrilen ağacın içerisinde doğal bal buldu. Sarı, "Böylesini ancak belgesel kanallarında izlerdim. Ve bir gün ben de böyle bir ana denk gelmeyi umuyordum. Çürümüş ağaç kovuğunda bala ulaştık. Hem de en doğalından. Hazineyi bulduğum için mutluyum" dedi.

Giriş Tarihi: 08.02.2021 22:28 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 22:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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