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Belediye binasını basan küçükbaşlar dünya basınında! İşte o manşetler

Nevşehir'de, sürüden ayrılan 5 küçükbaş hayvanın belediye binasına yürüdüğü anlar dünya basınında yer aldı. Dünya basınının konuya ilişkin yaptığı haberleri sosyal medya hesabından paylaşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Evet sevgili seyirciler kameralarımızı Nevşehir'e çeviriyoruz' dedi tüm dünya medyası. Tabii kendi dillerinde" ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.12.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 14:26
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Belediye binasını basan küçükbaşlar dünya basınında! İşte o manşetler

Nevşehir'e bağlı Göre beldesinde Hasan Ünbulan'a ait koç, keçi ve 3 adet koyun, 3 gün önce sürüden ayrılarak kent merkezine geldi. Belediye binası önüne gelen küçükbaş hayvanlar içeriye doğru yürüdü.

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Belediye binasını basan küçükbaşlar dünya basınında! İşte o manşetler

Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde güvenlik görevlilerinin binanın içine yürüyen hayvanları uzaklaştırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

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Belediye binasını basan küçükbaşlar dünya basınında! İşte o manşetler

Hayvanlar arasındaki koçun, güvenlik personeli ve belediye binasına girmeye çalışan vatandaşları kovalaması da ilginç görüntü oluşturdu.

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Belediye binasını basan küçükbaşlar dünya basınında! İşte o manşetler

Güvenlik görevlilerinin haber vermesinin ardından Hasan Ünbulan'a ulaşan ekipler, hayvanları teslim etti.

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Belediye binasını basan küçükbaşlar dünya basınında! İşte o manşetler

Yaşanan olay dünya basınında da yer aldı. Dünya basınının konuya ilişkin yaptığı haberleri sosyal medya hesabından paylaşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Evet sevgili seyirciler kameralarımızı Nevşehir'e çeviriyoruz' dedi tüm dünya medyası. Tabii kendi dillerinde" ifadelerini kullandı.