Belediye binasını basan küçükbaşlar dünya basınında! İşte o manşetler

Yaşanan olay dünya basınında da yer aldı. Dünya basınının konuya ilişkin yaptığı haberleri sosyal medya hesabından paylaşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Evet sevgili seyirciler kameralarımızı Nevşehir'e çeviriyoruz' dedi tüm dünya medyası. Tabii kendi dillerinde" ifadelerini kullandı.