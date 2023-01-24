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Haberler Galeri Belçika'dan İstanbul'a yağ aldırma ameliyatı için geldi hayatı kabusa döndü! Hastane ve doktora suç duyurusunda bulundu

Belçika'dan İstanbul'a yağ aldırma ameliyatı için geldi hayatı kabusa döndü! Hastane ve doktora suç duyurusunda bulundu

Belçika'dan gelen 38 yaşındaki Helveh Assakereh, yağ aldırmak için Bahçelievler'de özel bir hastanede operasyon yaptırdı. Ameliyat sonrası 3 ay boyunca idrarını tutamayan Assakereh'in, vücudundaki morluklar da geçmedi. Assakereh'in Avukatı Cihan Esin, maddi ve manevi zararların karşılanması için dava açtı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.01.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 09:30
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Belçika’dan İstanbul’a yağ aldırma ameliyatı için geldi hayatı kabusa döndü! Hastane ve doktora suç duyurusunda bulundu

Belçika vatandaşı Helveh Assakereh, geçtiğimiz yıl turistik gezi için ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Assakereh, Bahçelievler'de özel bir hastanede 29 Nisan 2021 tarihinde estetik cerrah İ.A. tarafından yağ aldırma ameliyatı gerçekleştirildi.

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Belçika’dan İstanbul’a yağ aldırma ameliyatı için geldi hayatı kabusa döndü! Hastane ve doktora suç duyurusunda bulundu

Ameliyattan bir gün sonra taburcu oldu. Assakereh, ameliyattan sonra idrarını kontrol edemediği, vücudundaki morlukların geçmediği, psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını iddia etti.

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Belçika’dan İstanbul’a yağ aldırma ameliyatı için geldi hayatı kabusa döndü! Hastane ve doktora suç duyurusunda bulundu

Assakereh, hastane ve doktor hakkında hukuki süreci başlatarak, ülkesine döndü. Assakereh'in avukatı Cihan Esin, ameliyatın hatalı olduğuna ilişkin Belçika ve Fransa'daki hastanelerden alınan raporlar olduğunu belirterek, Bakırköy Nöbetçi Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı. Esin, maddi ve manevi zararın giderilmesini talep etti.

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Belçika’dan İstanbul’a yağ aldırma ameliyatı için geldi hayatı kabusa döndü! Hastane ve doktora suç duyurusunda bulundu

AMELİYAT İÇİN 8 BİN EURO ÖDEDİ
Avukat Cihan Esin, Assakereh'in ameliyat için yaklaşık 8 bin euro ödediğini belirterek, "Yağ aldırma ameliyatından sonra yüzüne de 'ip askı' denilen bir işlem yapılıyor. Ameliyattan birkaç gün sonra vücudunda dezenformasyon meydana geliyor. Doktorlara danıştık belki geçer diye. Üzerinden çok uzun zaman geçtikten sonra, hala kalıcı izler kaldı.

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Belçika’dan İstanbul’a yağ aldırma ameliyatı için geldi hayatı kabusa döndü! Hastane ve doktora suç duyurusunda bulundu

Hem hastanenin hem doktor hakkında 'Taksirle yaralama' suçundan savcılığa sevk edilmesini talep ettik. Müvekkilimin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak muayenesi sonrası verilecek raporla, 8 bin euronun iadesi için tüketici mahkemesine de dava açtık. Müvekkilim Belçika vatandaşı olduğu için, ülkesine geri döndü. Ülkesinden rapor alınmasını talep ettim. Belçika ve Fransa'dan rapor aldı. Raporlarda ameliyatın hatalı olduğu tespiti yapılıyor. O raporları da dosyaya sunacağız" dedi.