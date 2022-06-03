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Haberler Galeri Bebeğini döve döve öldürdüğü iddiasıyla tutuklandığı hapishanede canına kıydı, otopside bebeğin ölüm nedeni bambaşka çıktı

Bebeğini döve döve öldürdüğü iddiasıyla tutuklandığı hapishanede canına kıydı, otopside bebeğin ölüm nedeni bambaşka çıktı

Antalya Serik'te babası tarafından dövülerek öldürüldüğü öne sürülen üç aylık Elif bebeğin otopsi raporunda, şiddete bağlı travmatik belirtiye rastlanılmadığı, teşhisi konulmayan bir hastalık sebebiyle öldüğü gün yüzüne çıktı. Tutuklanıp hapishaneye gönderilen ve ranzasına çarşafla asılı halde babanın avukatı da "Bu iftiralar sonucu müvekkil cezaevinde şiddete maruz kalmış, uğradığı şiddet ve cani baba söylemlerine daha fazla dayanamayarak cezaevinde yaşamına son vermiştir. Beyza Nur isimli şahıs attığı iftiralar sonucu bir nevi müvekkilin ölümüne sebebiyet vermiştir" dedi. Avukat, anne Beyza Nur ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 03.06.2022 15:48 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 16:37
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Bebeğini döve döve öldürdüğü iddiasıyla tutuklandığı hapishanede canına kıydı, otopside bebeğin ölüm nedeni bambaşka çıktı

Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahalle 1071 Sokak'taki bir evde 16 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen olayda, Beyza Topçu ile uzun süredir beraber yaşadığı Mustafa G. arasında kira parası sebebiyle tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sonucunda Mustafa G. önce Beyza Topçu'yu ardından gürültüye uyanan üç aylık kızı Elif Ada Topçu'yu dövdü. Çocuğunun hareketsiz olduğunu gören anne durumu akrabalarına ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

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Bebeğini döve döve öldürdüğü iddiasıyla tutuklandığı hapishanede canına kıydı, otopside bebeğin ölüm nedeni bambaşka çıktı

HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi evde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

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Bebeğini döve döve öldürdüğü iddiasıyla tutuklandığı hapishanede canına kıydı, otopside bebeğin ölüm nedeni bambaşka çıktı

ŞİKAYETÇİ OLDU

Beyza Topçu, polis merkezine giderek baba Mustafa G.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mustafa G., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bebeğini döve döve öldürdüğü iddiasıyla tutuklandığı hapishanede canına kıydı, otopside bebeğin ölüm nedeni bambaşka çıktı

CEZAEVİNDE KENDİNİ ASTI

Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Mustafa G., 18 Kasım 2021 tarihinde koğuşuna giren görevliler tarafından çarşafla ranzaya asılı halde bulundu. Yapılan incelemede Mustafa G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Bebeğini döve döve öldürdüğü iddiasıyla tutuklandığı hapishanede canına kıydı, otopside bebeğin ölüm nedeni bambaşka çıktı

ANNESİ BABAYI SUÇLADI

Anne Beyza Topçu ise Mustafa G.'nin kendisini ve bebeğini darp ettiğini iddia etmişti. Topçu, şunları söylemişti:
"Gece biz tartışmaya başladık. Normalde beni darp ediyordu. Ondan sonra bizim seslerimize çocuk uyandı. Dönüp sinirini ondan çıkardı. Kafasına vurdu. Kaşında çizik oldu. Morluk falan yoktu. Ben hastaneye götüremedim işe gideceğim için. Sonra uyandığım zaman morluk vardı. Akşam da karakola giderek şikayette bulundum. Darp raporu aldım. Doktorlar bebeği beyin cerrahisine yönlendirdi. Eve geri geldik. 02.30 gibi yatırdım bebeğimi. Sabah uyandığım zaman hareketsiz öylece yatıyordu. Burnundan köpükler gelmişti. Gözleri açıktı. Sonra tekrar hastaneye getirdim."