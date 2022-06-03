Bebeğini döve döve öldürdüğü iddiasıyla tutuklandığı hapishanede canına kıydı, otopside bebeğin ölüm nedeni bambaşka çıktı

ANNESİ BABAYI SUÇLADI

Anne Beyza Topçu ise Mustafa G.'nin kendisini ve bebeğini darp ettiğini iddia etmişti. Topçu, şunları söylemişti:

"Gece biz tartışmaya başladık. Normalde beni darp ediyordu. Ondan sonra bizim seslerimize çocuk uyandı. Dönüp sinirini ondan çıkardı. Kafasına vurdu. Kaşında çizik oldu. Morluk falan yoktu. Ben hastaneye götüremedim işe gideceğim için. Sonra uyandığım zaman morluk vardı. Akşam da karakola giderek şikayette bulundum. Darp raporu aldım. Doktorlar bebeği beyin cerrahisine yönlendirdi. Eve geri geldik. 02.30 gibi yatırdım bebeğimi. Sabah uyandığım zaman hareketsiz öylece yatıyordu. Burnundan köpükler gelmişti. Gözleri açıktı. Sonra tekrar hastaneye getirdim."