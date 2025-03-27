BDDK Başkanıyım diyerek bankayı dolandırdı! Akıllara durgunluk veren olay! Tam 376 milyon...

İddiaya göre arayan BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ydu. Telefonu açan sekreter derhal telefonu yönetim kurulu başkanı A.K.'ye bağladı. Kavcıoğlu olarak kendisini tanıtan kişi, bankalar ve finans kuruluşlarıyla ortak bir yardım kampanyası düzenlendiğini, bu kampanyaya katılmaları için banka adına 376 milyon lira ödeme yapmaları gerektiğini söyledi. Ödeme detaylarını görüşmek için banka genel müdür yardımcısı K.T.'nin kendisi ile iletişime geçeceğini de ekledi.