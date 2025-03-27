BDDK Başkanıyım diyerek bankayı dolandırdı! Akıllara durgunluk veren olay! Tam 376 milyon...
İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Bir şahıs kendisini BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) Başkanı gibi tanıtarak özel bir bankayı tam 376 milyon lira dolandırdı. Bankayı arayarak kendisinin BDDK Başkanı olduğunu söyleyen şahıs yardım kampanyası adı altında 376 milyon TL aldı. Vurgunu ise yemek randevusu ortaya çıkardı.
Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık soruşturması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve bir bankanın savcılığa şikayetiyle başladı. İddianamede yer alan bilgilere göre, geçen kasım ayında İstanbul'da bir bankanın (Destek Yatırım Bankası) sabit hattı arandı.
İddiaya göre arayan BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ydu. Telefonu açan sekreter derhal telefonu yönetim kurulu başkanı A.K.'ye bağladı. Kavcıoğlu olarak kendisini tanıtan kişi, bankalar ve finans kuruluşlarıyla ortak bir yardım kampanyası düzenlendiğini, bu kampanyaya katılmaları için banka adına 376 milyon lira ödeme yapmaları gerektiğini söyledi. Ödeme detaylarını görüşmek için banka genel müdür yardımcısı K.T.'nin kendisi ile iletişime geçeceğini de ekledi.
376 MİLYON TALEP ETTİLER Sabah'ın haberine göre kısa bir süre sonra kendini BDDK Başkanı Kavcıoğlu'nun yeğeni Yılmaz Kavcıoğlu olarak tanıtan kişi ise bankanın genel müdür yardımcısı K.T. ile görüştürüldü. 376 milyon liralık ödemenin Aykut D. adına bir IBAN numarasına gönderilmesini istedi. Banka genel müdür yardımcısı da bu işlemi gerçekleştirdi.
SKANDALI RANDEVU ORTAYA ÇIKARDI Paranın gönderilmesinin ardından yönetim kurulu başkanı A.K. ile görüşen ve Şahap Kavcıoğlu olarak bilinen kişi, A.K.'ye 6 ocak tarihine yemek randevusu da verdi. Yemek günü geldiğinde banka, randevunun teyidi için BDDK ile görüşme yaptı.
İşte büyük vurgun da o zaman ortaya çıktı. Çünkü BDKK yetkilileri böyle bir durumdan haberdar olmadıklarını söyledi. Dolandırıldıklarını anlayan bankanın üst düzey yetkilileri ve BDDK şikayetçi oldu.