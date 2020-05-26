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Bayramın 3. gününde İstanbul! Yollar ve meydanlar sessiz

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son günü, Ramazan Bayramı'nın ise 3. gününde yollar boş kaldı. Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azken,meydanlarda sessizlik hakimdi. Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde izin belgesi olmayan bir sürücüye cezai işlem uygulandı.

Giriş Tarihi: 26.05.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 10:33
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Bayramın 3. gününde İstanbul! Yollar ve meydanlar sessiz

Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında 81 ilde Ramazan Bayramı dahil olmak üzere 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu.

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Bayramın 3. gününde İstanbul! Yollar ve meydanlar sessiz

Ramazan Bayramı'nın 3. gününde yollar ve meydanlar boş kaldı.

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Bayramın 3. gününde İstanbul! Yollar ve meydanlar sessiz

Şişli Meydanı, Mecidiyeköy Meydanı ve Büyükdere Caddesi'nde sessizlik hakim olurken, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azdı.

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Bayramın 3. gününde İstanbul! Yollar ve meydanlar sessiz

ÜSKÜDAR MEYDANI KUŞLARA KALDI
Üsküdar Meydanı ise güvercinlere ve martılara kaldı. Polis ekiplerinin birçok yerde önlem alarak uygulama noktası oluşturduğu ve vatandaşlardan kurum kimlik kartı ile çalışma belgesi istediği görüldü.

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Bayramın 3. gününde İstanbul! Yollar ve meydanlar sessiz

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim: İzin belgesi olmayan sürücüye ceza

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son günü, Ramazan Bayramı'nın ise 3'üncü gününde İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri denetimlerini sürüyor.