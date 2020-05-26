Bayramın 3. gününde İstanbul! Yollar ve meydanlar sessiz

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son günü, Ramazan Bayramı'nın ise 3. gününde yollar boş kaldı. Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azken,meydanlarda sessizlik hakimdi. Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde izin belgesi olmayan bir sürücüye cezai işlem uygulandı.