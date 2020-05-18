Başvuru sayısı 20 bini aştı! Tedbirler üst seviyeye çıkarıldı...

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat bu hafta başlıyor. Çay tarımında koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üreticinin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için işçi arayışı başlamıştı. İçişleri, Sağlık ve Tarım ve Orman bakanlıkları koordinesinde 4 ilin valilikleri ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılarda çay hasadı için üreticilere izin çıktı. Karar, önceki hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.