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Başvuru sayısı 20 bini aştı! Tedbirler üst seviyeye çıkarıldı...
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, çay hasadı için koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamasına takılan çay üreticilerinin beklediği, memleketlerine dönüş izninin çıkmasının ardından seyahat izin başvuruları sürüyor. Sayıları 20 bini aşan çay üreticisinin 20 Mayıs günü giriş yapmaya başlayacağı Rize'de alarm verildi. Kent girişinde takviye polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin önlemler alacağı kent girişinde sağlık kontrolünden geçirilecek üreticiler, bir hafta evlerinde karantinada kalacak, corona virüs testine tabi tutulacak.
Giriş Tarihi: 18.05.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 09:18
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