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Başkan Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Rize'de! İncelemelerde bulunacak

Artvin'de dün, saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Selin çekildiği Arhavi ilçesinde 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömüldü, onlarca araç hurdaya döndü. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması başlatırken, ulaşım, su ve elektrik hatlarındaki hasar ve arızalar giderilmeye çalışılıyor. Rize'deki sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de kayboldu. Başkan Erdoğan sel felaketi ile sarsılan Rize'ye geldi. Başkan Erdoğan, kriz merkezinde son duruma ilişkin açıklama yapacak.

Giriş Tarihi: 23.07.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 13:31
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Başkan Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Rize'de! İncelemelerde bulunacak

BAŞKAN ERDOĞAN RİZE'DE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Rize ve Artvin'de incelemelerde bulunmak üzere bugün öğle saatlerinde memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.

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Havayolu ile geldiği Trabzon'dan helikopterle Güneysu İlçe Stadı'na gelen Başkan Erdoğan, Güneysu Merkez Camisi'ndeki Cuma Namazı sonrası Güneysu ilçesinde incelemelerde bulunacak, Afet Koordinasyon Merkezi'nde brifing alacak. Erdoğan, daha sonra selin en fazla hasara yol açtığı bir diğer nokta olan Çayeli ilçesinin Büyükköy beldesinde ve son olarak Artvin'in Arhavi ilçesinde havadan ve karadan sel bölgesini gezecek.

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Başkan Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Rize'de! İncelemelerde bulunacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Artvin ve Rize'de meydana gelen selin ardından yürütülen çalışmalar hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Başkan Erdoğan ve Bakan Karaismailoğlu'nun yer aldığı videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız, Trabzon'dan Rize'ye geçerken Artvin ve Rize'de yaşanan sel afeti sonrasında yürütülen çalışmalar hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi alıyor."

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Başkan Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Rize'de! İncelemelerde bulunacak

Artvin'de dün, saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Selin çekildiği Arhavi ilçesinde 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömüldü, onlarca araç hurdaya döndü. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması başlatırken, ulaşım, su ve elektrik hatlarındaki hasar ve arızalar giderilmeye çalışılıyor.

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Başkan Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Rize'de! İncelemelerde bulunacak

Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu. Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, Artvin'de dün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi.

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Başkan Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Rize'de! İncelemelerde bulunacak
Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kaybolurken, Arhavi ilçesinde kaya tahkimatının yıkılması sonucu Kapisre deresi ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalanlar ekiplerce botlarla kurtarıldı, ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü.