25 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri  Balkondan düşen Azra’yı kurtardı: 3 gündür gözüme uyku girmiyor

 Balkondan düşen Azra’yı kurtardı: 3 gündür gözüme uyku girmiyor

Erzurum'da, 37 yaşındaki Ahmet Ceylan, altıncı katın balkonundan düşen 5 yaşındaki Azra Alpsoy'u aşağıda tutması sonucu sağ diz çapraz bağları koptu. Ceylan, kahraman ilan edildi. Başından geçenlerin gözünün önünden gitmediğini ifade eden Ceylan, "3 gündür gözüme uyku girmiyor. Her gözümü kapattığımda o anı görüyorum. Azra iyi olursa biz de iyi olacağız" diye konuştu.

DHA
Giriş Tarihi: 25.04.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 11:45
  • 1
  • 7
Balkondan düşen Azra’yı kurtardı: 3 gündür gözüme uyku girmiyor

Olay, 21 Nisan günü saat 18.00 sularında yaşandı. Erzurum'un Yakutiye ilçesinin Şükrü Paşa semtindeki 6 katlı binanın teras katında oturan Figen- Recep Alpsoy'un kızları Azra, annesi kardeşini uyuturken terasta bisiklet sürmeye başladı. Bir müddet sonra terastan aşağı bakan minik Azra, dengesini kaybetti, düşerken duvar tutundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Balkondan düşen Azra’yı kurtardı: 3 gündür gözüme uyku girmiyor

ELLERİNİ AÇIP AŞAĞIDA BEKLEDİ

Karşı apartmandaki kadın da çığlıklar atarak sokaktan geçenlerden çocuğa yardım etmesini istedi. Bu sırada otomobili ile iş yerine giden 3 çocuk babası Ahmet Ceylan, çocuğun düşebileceği yere doğru koşup, ellerini açarak beklemeye başladı. Azra, bir süre sonra gücü tükenince ellerini bırakmak zorunda kaldı. Azra Alpsoy, Ahmet Ceylan'ın kollarının arasından geçti. Ceylan da Azra'nın hızını yavaşlatmak için bacağını uzattı. Azra Alpsoy, Ceylan'ın bacağına çarpıp düştü.

  • 3
  • 7
Balkondan düşen Azra’yı kurtardı: 3 gündür gözüme uyku girmiyor

DİZ ÇAPRAZ BAĞLARI KOTU

Küçük kızın hastaneye götürülmesinin ardından iftar için evine giden Ahmet Ceylan, yaşadığı anların gözünün önünden gitmediğini ve uyuyamadığını dile getirdi. Ceylan, bacağındaki ağrıların da giderek artmasıyla hastaneye gitti. Ceylan'ın, yapılan muayenesinde, Azra'nın üzerine düştüğü sağ diz çapraz bağlarının koptuğu belirlendi. Bacağına atel atılan Ceylan, istirahat etmesi için evinde gönderildi. Küçük Azra'yı kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye atan Ceylan, yapılan haberler üzerine gündem oldu.

  • 4
  • 7
Balkondan düşen Azra’yı kurtardı: 3 gündür gözüme uyku girmiyor

"HER GÖZÜMÜ KAPATTIĞIMDA O ANI GÖRÜYORUM"

Gün boyu telefonlarının susmadığını belirten Ceylan, "Haberden sonra tanıdık, tanımadık; çalıştığım firmanın üst düzey yetkilileri arayıp tebrik etti. Küçük Azra'nın ailesi de aradı ve beni duygu seline kaptırdı. Çok duygulandık. 3 gündür uyuyamıyorum. Gözlerime uyku girmiyor. Her gözümü kapattığımda o anı görüyorum. Azra iyi olunca biz de iyi olacağız. Bundan 5 sene önce ortanca oğlum ilaç içmişti. Şu an Azra'yı tedavi eden doktor benim oğlumun da doktoruydu. Biz oğlumu götürdüğümüzde doktorlar 'Her şeye hazırlıklı olun' dedi. Yoğun bakımın önünde bunun acısını çektik. Allah oğlum Mete'yi bize tekrar bağışladı. O yüzden de derler ya yaşayan, başına gelen bilir. Allah hiç kimseyi evladıyla sınamasın. Arayanlar, 'Ahmet, hemen kilit taktırdık. Camlara tor çektirdik' diyorlar. Özellikle küçük yaştaki çocuklar her an her şey yapabiliyorlar. Ne yapacakları belli değil. Azra'nın annesi diyor ki 'Küçük çocuğum ağlıyordu içeri girdim. Dışarı çıktım Azra yok. Umarım Azra da en yakın zamanda kendine gelir. Tekrar güler, koşar, oynar. Biz de daha mutlu oluruz" dedi.

  • 5
  • 7
Balkondan düşen Azra’yı kurtardı: 3 gündür gözüme uyku girmiyor

'BABAMLA GURUR DUYUYORUZ O BİZİM DE KAHRAMANIMIZ'

Ahmet Ceylan'ın 3 oğlundan en büyüğü Mete Ceylan (12) da "Fırındaydık. Babam yanıma topallayarak geldi. Sonra eve geldik. Ama babamın diğer odada ağladığını gördüm. Bize olanları anlattı. Bacağına değil, küçük kıza üzüldüğünü söyledi. Haberlerde yaşananları görünce babamızla gurur duyduk. O bizim de kahramanımız" diye konuştu.

Ceylan'ın eşi, İngilizce öğretmeni Semra Ceylan da "Öncelikle eşime teşekkür ediyorum. Bir çocuğun hayatına ufacık da olsa dokunabildiyse ne mutlu bize. Biz evlat acısını kısmen yaşadığımız için bu konuda çok daha hassasız. İnşallah Azra için umut olur" dedi.