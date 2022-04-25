25 Nisan 2022, Pazartesi
Balkondan düşen Azra’yı kurtardı: 3 gündür gözüme uyku girmiyor
Erzurum'da, 37 yaşındaki Ahmet Ceylan, altıncı katın balkonundan düşen 5 yaşındaki Azra Alpsoy'u aşağıda tutması sonucu sağ diz çapraz bağları koptu. Ceylan, kahraman ilan edildi. Başından geçenlerin gözünün önünden gitmediğini ifade eden Ceylan, "3 gündür gözüme uyku girmiyor. Her gözümü kapattığımda o anı görüyorum. Azra iyi olursa biz de iyi olacağız" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 25.04.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 11:45
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