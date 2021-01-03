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Son dakika: Balık tutmak için gitti! Başına gelmeyen kalmadı

Son dakika haberi... Antalya'da balık tutmak için seçtiği yer yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Tüm yaşananlar seyir terası ve sahildeki turistler tarafından merakla izlendi.

İHA
Giriş Tarihi: 03.01.2021 17:37 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 17:40
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Balık tutmak için gitti! Başına gelmeyen kalmadı
Balık tutmak için gitti! Başına gelmeyen kalmadı

Olay, saat 15.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi seyir terası yakınlarındaki falezlerde meydana geldi.

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Balık tutmak için gitti! Başına gelmeyen kalmadı
Balık tutmak için gitti! Başına gelmeyen kalmadı

Kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler ve yerleşik turistler, seyir terasından manzarayı izlerken, 30 metre yüksekliğinde falezlerin uç kısmında bir kişiyi gördüler.

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Balık tutmak için gitti! Başına gelmeyen kalmadı
Balık tutmak için gitti! Başına gelmeyen kalmadı

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis, deniz polisi, sahil güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Balık tutmak için gitti! Başına gelmeyen kalmadı
Balık tutmak için gitti! Başına gelmeyen kalmadı

İsminin Gökhan A. (27) olduğu öğrenilen genç, falezlerden sahile inen patika yolu kullanarak aşağıya indi.

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Balık tutmak için gitti! Başına gelmeyen kalmadı
Balık tutmak için gitti! Başına gelmeyen kalmadı

Burada üstünü çıkaran Gökhan A., denize girmeye başladı.