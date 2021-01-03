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04 Ocak 2021, Pazartesi
Haberler Galeri Son dakika: Balık tutmak için gitti! Başına gelmeyen kalmadı
Son dakika: Balık tutmak için gitti! Başına gelmeyen kalmadı
Son dakika haberi... Antalya'da balık tutmak için seçtiği yer yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Tüm yaşananlar seyir terası ve sahildeki turistler tarafından merakla izlendi.
Giriş Tarihi: 03.01.2021 17:37 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 17:40
Balık tutmak için gitti! Başına gelmeyen kalmadı
Balık tutmak için gitti! Başına gelmeyen kalmadı
Balık tutmak için gitti! Başına gelmeyen kalmadı
Balık tutmak için gitti! Başına gelmeyen kalmadı
Balık tutmak için gitti! Başına gelmeyen kalmadı