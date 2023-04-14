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Bahçelievler'de 46 yıllık 6 katlı binada çökme riski! Binanın içi böyle görüntülendi
Bahçelievler'de bodrum katındaki kolonlarında meydana gelen patlamalar nedeniyle 6 katlı bina boşaltıldı. 46 yıl önce yapıldığı öğrenilen binada oturanların bir bölümü yakınlarının yanına yerleşirken, bir bölümü ise Bahçelievler Belediyesi tarafından otele yerleştirildi. Binadaki son durum havadan görüntülendi.
Giriş Tarihi: 14.04.2023 11:25Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 11:25