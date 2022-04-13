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Baharda kışı yaşıyorlar! Kar kalınlığı 25 santimetreyi buldu yollar kapandı

Erzurum, Kars ile Ardahan'da, ilkbahar mevsiminin yaşandığı nisan ayında da kar ve soğuk hava etkili oluyor. Erzurum, gece boyunca aralıklarla etkili olan kar sonrası beyaza büründü. Kars'ta, akşam saatlerinde aralıklarla etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Ardahan'da dün aralıklarla etkili olan kar, il merkezini beyaza bürüdü.

Giriş Tarihi: 13.04.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 10:02
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Baharda kışı yaşıyorlar! Kar kalınlığı 25 santimetreyi buldu yollar kapandı

Erzurum, gece boyunca aralıklarla etkili olan kar sonrası beyaza büründü.

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Baharda kışı yaşıyorlar! Kar kalınlığı 25 santimetreyi buldu yollar kapandı

Soğuk havanın da yaşamı olumsuz etkilediği kentte, zaman zaman trafikte aksamalar yaşanıyor.

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Baharda kışı yaşıyorlar! Kar kalınlığı 25 santimetreyi buldu yollar kapandı

Büyükşehir, Yakutiye, Palandöken ve Aziziye belediyeleri il merkezinde, Karayolları ekipleri de sorumluluk bölgelerinde kar temizleme çalışması yürütüyor.

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Baharda kışı yaşıyorlar! Kar kalınlığı 25 santimetreyi buldu yollar kapandı

Vatandaşlardan 60 yaşındaki Fikret Algan, nisan ayında kar yağışının kendisi için sürpriz olmadığını, yaklaşık 40 yıl önce kentte haziran ayında dahi kar yağdığını anlattı.

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Baharda kışı yaşıyorlar! Kar kalınlığı 25 santimetreyi buldu yollar kapandı

KARS'TA EKİPLER KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Kars'ta, akşam saatlerinde aralıklarla etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.