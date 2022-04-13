Baharda kışı yaşıyorlar! Kar kalınlığı 25 santimetreyi buldu yollar kapandı

Erzurum, Kars ile Ardahan'da, ilkbahar mevsiminin yaşandığı nisan ayında da kar ve soğuk hava etkili oluyor. Erzurum, gece boyunca aralıklarla etkili olan kar sonrası beyaza büründü. Kars'ta, akşam saatlerinde aralıklarla etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Ardahan'da dün aralıklarla etkili olan kar, il merkezini beyaza bürüdü.

Giriş Tarihi: 13.04.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 10:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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