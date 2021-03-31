01 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bahar gelmesine rağmen metrelerce kar var! Akıllara durgunluk veren manzara

Bahar gelmesine rağmen metrelerce kar var! Akıllara durgunluk veren manzara

Erzurum'da ilkbahar mevsimine rağmen karla mücadele ekiplerinin kardan kapalı Tekman yolunu açma çalışması, drone ile görüntülendi. Ekipler, özellikle kış boyunca etkili olan kar ve tipi nedeniyle kar kalınlığının metrelerce yüksekliğe ulaştığı söz konusu yolu cuma gününe kadar açmayı hedefliyor. Yolu açmak için yoğun mesai harcayan ekiplerin çalışması gece gündüz sürüyor.

Giriş Tarihi: 31.03.2021 23:41 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 23:43
  • 1
  • 57
Bahar gelmesine rağmen metrelerce kar var! Akıllara durgunluk veren manzara

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Tekman ilçesine alternatif ulaşım sağlayan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde yeniden ulaşım sağlanması için çalışma yürütüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 57
Bahar gelmesine rağmen metrelerce kar var! Akıllara durgunluk veren manzara

Çalışmalara, Karayollarına ait kar savurma araçları, kepçe, greyderler ve kamyonlar ile 8 personel katılıyor.

  • 3
  • 57
Bahar gelmesine rağmen metrelerce kar var! Akıllara durgunluk veren manzara

Ekipler, özellikle kış boyunca etkili olan kar ve tipi nedeniyle kar kalınlığının metrelerce yüksekliğe ulaştığı söz konusu yolu cuma gününe kadar açmayı hedefliyor.

  • 4
  • 57
Bahar gelmesine rağmen metrelerce kar var! Akıllara durgunluk veren manzara
  • 5
  • 57
Bahar gelmesine rağmen metrelerce kar var! Akıllara durgunluk veren manzara