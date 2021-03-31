Bahar gelmesine rağmen metrelerce kar var! Akıllara durgunluk veren manzara

Erzurum'da ilkbahar mevsimine rağmen karla mücadele ekiplerinin kardan kapalı Tekman yolunu açma çalışması, drone ile görüntülendi. Ekipler, özellikle kış boyunca etkili olan kar ve tipi nedeniyle kar kalınlığının metrelerce yüksekliğe ulaştığı söz konusu yolu cuma gününe kadar açmayı hedefliyor. Yolu açmak için yoğun mesai harcayan ekiplerin çalışması gece gündüz sürüyor.

Giriş Tarihi: 31.03.2021 23:41 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 23:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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