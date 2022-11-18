18 Kasım 2022, Cuma
Azeri mafya babası cinayetinin zanlısı konuştu! Öldürmek için 4 milyon dolar aldı mı?
Antalya'da cinayete kurban giden 'Lotu Guli' lakaplı silahlı suç örgütü lideri Nadir Salifov (48) cinayeti sanıklarının hakim karşısına çıktığı davada, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Khagan Zeynalov (27), "N.S. öldürmem için 4 milyon dolar aldığım iddiası iftiradır. N., yakın arkadaşımdır. N.'yı vuran ben değilim" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 18.11.2022 11:52 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 15:28
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Azeri mafya babası Salifov cinayeti zanlısı konuştu! Öldürmek için 4 milyon dolar aldı mı?
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Azeri mafya babası Salifov cinayeti zanlısı konuştu! Öldürmek için 4 milyon dolar aldı mı?
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Azeri mafya babası Salifov cinayeti zanlısı konuştu! Öldürmek için 4 milyon dolar aldı mı?
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- 13
Azeri mafya babası Salifov cinayeti zanlısı konuştu! Öldürmek için 4 milyon dolar aldı mı?
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Azeri mafya babası Salifov cinayeti zanlısı konuştu! Öldürmek için 4 milyon dolar aldı mı?