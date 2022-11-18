Azeri mafya babası cinayetinin zanlısı konuştu! Öldürmek için 4 milyon dolar aldı mı?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada, olayın 18 Ağustos 2016'da Beşiktaş'ta öldürülen 'Lenkaranski' lakaplı Rovshan Canıyev cinayetinin intikamını almak amacıyla işlendiği belirlendi. Azerbaycan uyruklu Khagan Zeynalov ve Amir Hamidli ile Ali Movlamlı (29), Cemal Hasanov (30), Jafar Alizada (40), Khanımnisa Mammadova (33), Namiq Janiyev (51), Resul Gasanov (30), Umid Najafov (33), Cemil Keleş (46), Erkan Aşan (36) ve avukat Nürsen Arasoğlu'nun (53) olayla ilgili olduğunun tespit edilmesiyle İstanbul ve Erzurum'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda Ali Movlamlı, Resul Gasanov, Umid Najafov ile Cemil Keleş, Erkan Aşan ve avukat Nürsen Arasoğlu gözaltına alındı. Avukat Nürsen Arasoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheliler tutuklandı. Cemal Hasanov, Jafar Alizada, Khanımnisa Mammadova, Namiq Janiyev hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.