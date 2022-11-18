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Azeri mafya babası cinayetinin zanlısı konuştu! Öldürmek için 4 milyon dolar aldı mı?

Antalya'da cinayete kurban giden 'Lotu Guli' lakaplı silahlı suç örgütü lideri Nadir Salifov (48) cinayeti sanıklarının hakim karşısına çıktığı davada, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Khagan Zeynalov (27), "N.S. öldürmem için 4 milyon dolar aldığım iddiası iftiradır. N., yakın arkadaşımdır. N.'yı vuran ben değilim" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 18.11.2022 11:52 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 15:28
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Azeri mafya babası Salifov cinayeti zanlısı konuştu! Öldürmek için 4 milyon dolar aldı mı?
Azeri mafya babası Salifov cinayeti zanlısı konuştu! Öldürmek için 4 milyon dolar aldı mı?

Antalya'nın Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelin alakart restoranında, 20 Ağustos 2020 günü gece yarısı sıralarında silahlı suç örgütü lideri 'Nazır Azizoğlu' kimliğini kullanan 'Lotu Guli' lakaplı N.S., yakın adamlarından Khagan Zeynalov tarafından silahla kafasına iki el ateş edilerek öldürüldü.

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Azeri mafya babası Salifov cinayeti zanlısı konuştu! Öldürmek için 4 milyon dolar aldı mı?
Azeri mafya babası Salifov cinayeti zanlısı konuştu! Öldürmek için 4 milyon dolar aldı mı?

KURTARILAMADI

Salifov'un adamlarının karşı ateş açmasıyla yaralanan Khagan Zeynalov, otelden kaçıp kendisini bekleyen Amir Hamidli'nin (29) kullandığı kiralık otomobille kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Salifov, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Azeri mafya babası Salifov cinayeti zanlısı konuştu! Öldürmek için 4 milyon dolar aldı mı?
Azeri mafya babası Salifov cinayeti zanlısı konuştu! Öldürmek için 4 milyon dolar aldı mı?

'KASTEN ÖLDÜRMEK' SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin araştırmasında, otomobilin Denizli'de olduğu tespit edildi. Şüpheliler Khagan Zeynalov ve Amir Hamidli, Denizli polisinin yol uygulamasında yakalandı. Otomobildeki aramada şüphelilerle birlikte tabanca ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Khagan Zeynalov yaralı olduğu için hastaneye götürülüp tedavi ettirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

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Azeri mafya babası Salifov cinayeti zanlısı konuştu! Öldürmek için 4 milyon dolar aldı mı?
Azeri mafya babası Salifov cinayeti zanlısı konuştu! Öldürmek için 4 milyon dolar aldı mı?

ROVSHAN CANIYEV CİNAYETİNİN İNTİKAMI

Olayda öldürülen N.S.'nin 'Lotu Guli' lakabıyla tanınan Azerbaycanlı silahlı suç örgütü lideri olması ve cinayetin organize şekilde örgütlü olarak işlenmiş olabileceğini değerlendiren Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, dosyanın 'yetkisizlik' kararıyla kendilerine gönderilmesini istedi. Bu taleple dosya, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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Azeri mafya babası Salifov cinayeti zanlısı konuştu! Öldürmek için 4 milyon dolar aldı mı?
Azeri mafya babası Salifov cinayeti zanlısı konuştu! Öldürmek için 4 milyon dolar aldı mı?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada, olayın 18 Ağustos 2016'da Beşiktaş'ta öldürülen 'Lenkaranski' lakaplı Rovshan Canıyev cinayetinin intikamını almak amacıyla işlendiği belirlendi. Azerbaycan uyruklu Khagan Zeynalov ve Amir Hamidli ile Ali Movlamlı (29), Cemal Hasanov (30), Jafar Alizada (40), Khanımnisa Mammadova (33), Namiq Janiyev (51), Resul Gasanov (30), Umid Najafov (33), Cemil Keleş (46), Erkan Aşan (36) ve avukat Nürsen Arasoğlu'nun (53) olayla ilgili olduğunun tespit edilmesiyle İstanbul ve Erzurum'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda Ali Movlamlı, Resul Gasanov, Umid Najafov ile Cemil Keleş, Erkan Aşan ve avukat Nürsen Arasoğlu gözaltına alındı. Avukat Nürsen Arasoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheliler tutuklandı. Cemal Hasanov, Jafar Alizada, Khanımnisa Mammadova, Namiq Janiyev hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.