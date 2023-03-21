Aydın, Tekirdağ, Kahramanmaraş RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023 | Gün gün sahur ve iftar saatleri...

Deprem felaketiyle sarsılan illerimizden olan Kahramanmaraş, Ramazan ayını kucaklamaya hazırlanıyor. Sahur ve iftar vakitleri için aratılmalar hız kazandı. Tekirdağ ve Aydın gün gün sahur ve iftar saatleri merak ediliyor. Farz ibadetlerden biri olan oruç için sahur ve iftar saatleri Güneş'in doğuş ve batışına göre hesaplanıyor. İşte 2023 Aydın, Tekirdağ, Maraş imsakiyesi...