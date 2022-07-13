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Ay ışığında çalışıp günlük 500 lira kazanıyorlar! "6 kişi olmadan bu iş olmaz"

Diyarbakır'da saman işçileri, yaz aylarının sıcak havalarından korunmak için gece ay ışığında saman işçiliği yaparak ailelerini geçindiriyor. Saman işinde bir yükün tamamlanabilmesi için en az 6 işçi çalıştırma zorunluluğu bulundurulurken, bu işte bir işçi günlük ortalama 500 lira kazanabiliyor.

Giriş Tarihi: 13.07.2022 08:58 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022 08:58
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Ay ışığında çalışıp günlük 500 lira kazanıyorlar! 6 kişi olmadan bu iş olmaz

Akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden yola çıkan saman işçileri, ailelerinin geçimine katkı sağlamak için Diyarbakır'da saman yükleme işi yapıyor.

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Ay ışığında çalışıp günlük 500 lira kazanıyorlar! 6 kişi olmadan bu iş olmaz

Diyarbakır'da yaz aylarının bunaltıcı sıcak havalarından korunmak için gece zifiri karanlıkta ay ışığında çalışan işçiler, sıcak havada bu işi yapmanın 2 kat daha zor olduğunu, bu nedenle gece saatlerinde ayın ışıltısı ve el fenerleri yardımıyla gündüz sıcağına nazaran gece serinliğinde daha rahat çalıştıklarını ifade ettiler.

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Ay ışığında çalışıp günlük 500 lira kazanıyorlar! 6 kişi olmadan bu iş olmaz

Zor koşullarda günlük ortalama 500 lira kazanan işçiler, saman işçiliğinde ağır saman yükü kaldırmanın yanı sıra samanlardan çıkan tozlarla da ayrı bir mücadele ediyor.

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Ay ışığında çalışıp günlük 500 lira kazanıyorlar! 6 kişi olmadan bu iş olmaz

6 KİŞİ OLMADAN BU İŞ OLMAZ

Ekip işi olan saman işçiliğinde aynı zamanda bir ekipte en az 6 işçi bulundurulması şartı var. Aksi takdirde kamyona yük yüklemek imkansız hale geliyor.

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Ay ışığında çalışıp günlük 500 lira kazanıyorlar! 6 kişi olmadan bu iş olmaz

Torbalara doldurulan samanların kamyona yüklenmesi aşamasında 3 kişi kamyon üzerinde getirilen torbaları düzeltirken, 2 kişi kapı üzerinde getirilen torbaları yukarıya, kamyonun en üst bölgesine atmakla ile görevli. Son bir işçi ise yerdeki saman torbalarını kapı üzerine taşıyarak kapı üzerinde çalışan işçilerin işini kolaylaştırıyor.