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Haberler Galeri Avukat Dilara Yıldız’a son veda! Anneannesinden yürek yakan ağıt: Katiline mi aşık oldun yavrum

Avukat Dilara Yıldız’a son veda! Anneannesinden yürek yakan ağıt: Katiline mi aşık oldun yavrum

Eski nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Dilara Yıldız, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Acılı anne Elvan Akyel, "Benim şu anki öfkem acımdan daha büyük. Katil de ölmeli ama öyle idamla filan değil, acı çekerek ölmeli" dedi. Dilara Yıldız'ın cenazesi başında ağıt yakan anneannesi Sevim Kitapçı, "Eceline mi aşık oldun, katiline mi aşık oldun yavrum" diye gözyaşı döktü.

Giriş Tarihi: 13.01.2022 14:46 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 14:49
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Avukat Dilara Yıldız’a son veda! Anneannesinden yürek yakan ağıt: Katiline mi aşık oldun yavrum

İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat Dilara Yıldız (29) eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) tarafından yemek yedikleri restoranda tabanca ile ateş açılarak öldürüldü. Avukat Dilara Yıldız'ın cenazesi dün İstanbul'da yapılan törenin ardından bugün Samsun'un Bafra ilçesi Aktekke Mahallesindeki evine getirildi. Evinin önünde alınan helalliğin ardından Avukat Yıldız'ın cenazesi, Aktekke Yatılı Bölge Ortaokulu'na getirildi. Yıldız'ın 2015 yılında eniştesini öldüren ve 15 yıl hapis cezası alan babası Ali Yıldız da cenazeye tutuklu bulunduğu ceza evinden jandarma eşliğinde geldi.

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Avukat Dilara Yıldız’a son veda! Anneannesinden yürek yakan ağıt: Katiline mi aşık oldun yavrum

KATİLİNE Mİ AŞIK OLDUN YAVRUM
Anne Elvan Akyel ve anneanne Sevim Kitapçı cenazede ayakta durmakta zorlandı. Anneanne Sevim Kitapçı, "Eceline mi aşık oldun, katiline mi aşık oldun yavrum, ben seni öpmelere kıyamıyordum. Dünyalar güzeli kızım. Şeytana mı aşık oldun benim tatlı kızım. Çok genç yaşta gittin yavrum" diye feryat etti.

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Avukat Dilara Yıldız’a son veda! Anneannesinden yürek yakan ağıt: Katiline mi aşık oldun yavrum

"BENİM ŞU ANKİ ÖFKEM ACIMDAN DAHA BÜYÜK"
"Cenazede taziyeleri kabul eden anne Elvan Akyel, "Katil 15 gün önceden güvenlik bulunan siteye çilingir çağırarak, eve girmiş. 15 gün boyunca kızımın gelmesini beklemiş. Benim şu anki öfkem acımdan daha büyük. Benim çocuğum bir hiç uğruna öldürüldü. Ben de yaşamıyormuş gibiyim şu anda. Katil de ölmeli ama öyle idamla filan değil, acı çekerek ölmeli. Çocuğum yılbaşından beri Samsun'da kalıyordu. Çocuğumun evine girip rahat bir şekilde yaşamış ve kızımın gelmesini beklemiş" dedi.

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Avukat Dilara Yıldız’a son veda! Anneannesinden yürek yakan ağıt: Katiline mi aşık oldun yavrum

Dilara Yıldız'ın akrabası Turgut Çakmak ise "Kızımızı rehin almış. Dilara da eski nişanlısını ikna edip, lokantaya kadar getirmiş. Arkadaşları da o sırada polise ihbar etmişler. Buna rağmen polisimiz resmi kıyafet ile operasyona geliyorlar. Adam zaten bunu öldürecek. Resmi kıyafetli polisleri görünce de silahını çekip, kızımızı öldürüyor" dedi.

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Avukat Dilara Yıldız’a son veda! Anneannesinden yürek yakan ağıt: Katiline mi aşık oldun yavrum

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ise, "Bir meslektaşımızı bu sefer bir kadın cinayetiyle kaybettik. Acımız çok büyük. Baro başkanlarımız ve avukatlarımızla birlikte vazifemizi yerine getirmek istiyoruz. Türkiye'de kadın cinayetleri son bulana kadar bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Meslektaşımız bu şiddet sarmalından kurtulmak için aylarca mücadele vermiş ancak ve her türlü yöntemi denemesine rağmen yaşanan bu olayla birlikte aslında sistemin en başından itibaren sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz. Hem camiamız hem de Türkiye'de kadına yönelik şiddetin görünmesi açısından çok acı bir olaydır. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.