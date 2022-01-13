13 Ocak 2022, Perşembe
Avukat Dilara Yıldız’a son veda! Anneannesinden yürek yakan ağıt: Katiline mi aşık oldun yavrum
Eski nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Dilara Yıldız, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Acılı anne Elvan Akyel, "Benim şu anki öfkem acımdan daha büyük. Katil de ölmeli ama öyle idamla filan değil, acı çekerek ölmeli" dedi. Dilara Yıldız'ın cenazesi başında ağıt yakan anneannesi Sevim Kitapçı, "Eceline mi aşık oldun, katiline mi aşık oldun yavrum" diye gözyaşı döktü.
Giriş Tarihi: 13.01.2022 14:46 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 14:49
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