Avukat Dilara Yıldız’a son veda! Anneannesinden yürek yakan ağıt: Katiline mi aşık oldun yavrum

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ise, "Bir meslektaşımızı bu sefer bir kadın cinayetiyle kaybettik. Acımız çok büyük. Baro başkanlarımız ve avukatlarımızla birlikte vazifemizi yerine getirmek istiyoruz. Türkiye'de kadın cinayetleri son bulana kadar bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Meslektaşımız bu şiddet sarmalından kurtulmak için aylarca mücadele vermiş ancak ve her türlü yöntemi denemesine rağmen yaşanan bu olayla birlikte aslında sistemin en başından itibaren sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz. Hem camiamız hem de Türkiye'de kadına yönelik şiddetin görünmesi açısından çok acı bir olaydır. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

